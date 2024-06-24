彰化「忠權AI風廁所」暴紅 里長：清涼好玩而已

彰化市忠權里與「忠犬」諧音，在里長林連發及擔任社區發展協會理事長妻子張秋香打造下，除以狗當入口意象外，社區觸目可及都是狗狗彩繪，更走向3D彩繪，不僅牆上，路面都是，讓遊客驚豔不已。近日，更因位在北極宮公廁的「爆乳妹」引起爭議，卻反而造成爆紅，吸引許多遊客前往拍照打卡。

在林連發夫妻同心協力經營下，忠權社區，在婦幼、老人照護及環保等工作，都常有創新作為，成果也得到肯定，曾分別獲得全國優等社區、衛福部銅質優質社區等榮銜，每年前來觀摩者估計有上百輛遊覽車。

由於「忠權」與忠權同音，社區從2016年起，徵得里民同意，以狗為主題在社區彩繪，除牆面外，最吸引人的莫過於路面立體圖案，有流水、飛瀑及崖壁、蓮花、游魚躍然而上，遊客行走其間，除了感受到有狗狗前來親近外，讓親子們樂不可支，甚至小心翼翼，深怕跌落深淵，還有情侶在彩繪牆前的情人椅歇腳，更添浪漫。

最近，彰化市彰安國中應屆畢業生阿家與小莊，自願幫網紅「孫女」導覽，北極宮公廁的「「6美圖」彩繪風情，隨著影片上架後，短短2天流量就破40萬，尤其彩繪美女酥胸若隱若現，有人打趣是「忠權AI風廁所」，連日來，吸引大批民眾來朝聖。

忠權里里長林連發說，其實，公廁美女彩繪已經兩、三年了，跟其它狗狗彩繪相比，知道的人並不多，當初原本要在公廁入口長廊牆面，畫一整排的馬桶與小便斗，但是社區居民覺得這個點子不好，最後就改為6位美女與2隻狗狗，正中央再配上馬桶，讓人一打卡就知道是在廁所。

被問到在公廁外，彩繪「6美圖」會不會讓人有物化女性之嫌，林連發說，只是清涼、好玩的單純想法而已，況且，「6美圖」只在入口，進到公廁內的男廁、女廁與無障礙廁所，則都畫上狗狗彩繪，如廁者一抬頭，都可以看到天花板都有狗狗彩繪，在忠權社區無處無忠犬，所以，未來也不會去重新彩繪。