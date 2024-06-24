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諾羅病毒又來肆虐了 南投縣上周腹瀉就診達2787人次

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
諾羅病毒任何年齡層皆可能受到感染，常爆發流行於人口密集機構內的學校、醫院、安養機構、收容機構。圖／南投縣衛生局提供
諾羅病毒任何年齡層皆可能受到感染，常爆發流行於人口密集機構內的學校、醫院、安養機構、收容機構。圖／南投縣衛生局提供

南投縣日前發生多起病毒性腸胃炎送急診病例，南投衛生局統計至上周止，縣內因腹瀉就診共計2787人次，加上天氣炎熱，強調諾羅病毒傳染力強，目前並無特效藥可治療，提醒民眾務必留意手部衛生與飲食安全，如烹製食物時應使用安全的食材來源、食品調理過程應符合衛生條件，尤其是貝類等水產品徹底煮熟再食用。

南投衛生局表示，國內腹瀉就診人數超過18萬人次，因諾羅病毒傳染力強，只需極少的病毒量便可傳播，縣內因腹瀉就診人數達2787人次，且常透過糞口途徑傳染，民眾如出現噁心、嘔吐、腹瀉、腹絞痛、發燒等症狀，建議立即就醫，並先將食用過的食物食材及廚餘收集取樣，同時充分休息並補充水分、電解質及營養，至嘔吐或腹瀉等症狀解除至少48小時後，再恢復上學或工作。

局長陳南松說，諾羅病毒任何年齡層皆可能受到感染。常爆發流行於人口密集機構內：學校、醫院、安養機構、收容機構，為了降低病原傳播的風險，受病患污染的衣物、床單應立即更換，馬桶、門把等器物表面如被污染，應用20cc漂白水加1公升清水擦拭；處理患者嘔吐物及排泄物前應戴上手套與口罩，並用100cc漂白水加1公升清水消毒清理。

南投衛生局呼籲民眾備餐前、進食前、如廁後及照顧病人後，皆應以肥皂或洗手乳正確洗手。另外烹製菜餚應選擇新鮮食材，注意食材衛生與保存，避免食用未充分加熱的蛋、肉類，或生食貝類水產品；生熟食應分開處理，餐飲業廚工有疑似症狀者應在家休息，避免交叉傳染給他人。

諾羅病毒傳染力強，只需極少的病毒量便可傳播，南投縣內今年因腹瀉就診人數達2787人次。圖／南投縣衛生局提供
諾羅病毒傳染力強，只需極少的病毒量便可傳播，南投縣內今年因腹瀉就診人數達2787人次。圖／南投縣衛生局提供
南投衛生局呼籲民眾備餐、進食、如廁及照顧病人後，皆應以肥皂或洗手乳正確洗手。圖／南投縣衛生局提供
南投衛生局呼籲民眾備餐、進食、如廁及照顧病人後，皆應以肥皂或洗手乳正確洗手。圖／南投縣衛生局提供

南投縣 衛生局 食材

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