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揪出中科空汙源頭 楊瓊瓔協調環保局裝電眼24小時監控

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
立委楊瓊瓔今與環保局人員、議員現勘，支持中科園區裝電眼，24小時監控汙染源。記者陳秋雲/攝影
立委楊瓊瓔今與環保局人員、議員現勘，支持中科園區裝電眼，24小時監控汙染源。記者陳秋雲/攝影

中科后里園區附近居民反映，日前看到園區內廠商排白煙，接著聞到刺鼻塑膠味，擔心有害健康。立委楊瓊瓔今邀相關單位現勘，環保局也同步裝設24小時影像監測器。

楊瓊瓔協調台中市環保局現勘民眾陳情熱點，今天同步架設影像監控儀器，呼籲廠商落實汙染防治工作。

多位里長對環保局裝設影像監控系統表示肯定，建議提供通報窗口，以便發現異常情況可即時通報、即時稽查。

環保局長陳宏益表示，稽查人員持續針對附近園區進廠勘查，發現冷卻水塔風孔因水蒸氣天氣條件等自然因素，形成霧氣瀰漫。中科、梧棲工業區、大里工業區等陸續傳出類似水蒸氣煙霧瀰漫疑似空汙案例，未來會再與中科合作，結合AI及物聯網偵測揮發性有機氣體的設備。

后里區厚里里的里長黃金益指出，中科后里園區有家科技大廠常在夜間排放廢氣，他從自家樓上看見廠區上空冒出黑煙，隨後空氣散發出刺鼻塑膠味。

后里里的里長楊春明反映，當地回收場夜間使用乙炔拆解電器，以及民眾半夜焚燒垃圾，都在深夜製造空氣汙染，呼籲環保局找出這些造成空汙「黑手」。

陳宏益說明，6月7日晚上9點57分接獲檢舉，派員10點半到達后里廠商稽查，但當天未發現異味汙染等情事，進廠勘查，相關數據沒有異常。

市議員邱愛珊說，歡迎企業到中科后里園區設廠，但強調不能犧牲居民健康，支持24小時全天候影像監測系統的建置。

楊瓊瓔強調，她非常重視民眾呼吸健康空氣的權利，除建置24小時影像監測器，也希望中科管理局能比照台中市環保局於各工業區建置的AI智能影像辨識系統，將中科管理局所屬園區的主要排放源，納入智能監控，再有類似事件，可以即時推播轄區業者，初判是否水氣狀況或是可能的異常狀況。

后里 楊瓊瓔 環保局長

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