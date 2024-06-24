大雨後2支木電桿齊折斷 東勢162戶停電估約24小時
台中市山區大雨，造成東勢東坑路兩支電線木桿斷裂，162戶停電。因停電地點偏僻，台電今天上午派員搶修，預計下午5點可修復供電。
台中市東勢區昨天下午大雨滂沱，東坑路還積水10幾分鐘才退去，但東坑路西盛巷一帶附近居民反映雨後停電狀況，台電台中區處表示，昨天下午4點半左右接獲通報多戶無電，立即派員查修。
台電表示，東勢東坑路兩支電線木桿斷裂，台電立即隔離電源，並通報支援搶修。
地方居民表示，大雨傾盆，但電線木桿本身可能也年久腐朽，2支一起斷裂也著實令人意外。
因地點偏僻，夜間視線不良、山區車輛一時無法到達，考量施工安全，台電今天一早派員搶修，目前施工中，預計今天下午5點即可恢復供電。
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