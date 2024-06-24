南投中興新村3市場 即起減塑

南投縣垃圾堆積嚴重，為從源頭減量並響應減塑，縣府串聯中興新村逾300家攤商，將不主動提供購物用塑膠袋，推出自備購物袋集點換好禮、購物金，活動將至10月底，預估可減少34.7萬個塑膠袋使用量，相對減少2.3公噸的碳排放量。

南投縣無焚化爐，垃圾處理依賴其他縣市代燒，垃圾堆置問題嚴重，目前積極評估合適地點規畫興建焚化爐，同時強化源頭減量，推動傳統市場減塑、夜市使用一次性餐具等環保措施。

為鼓勵市場攤商及民眾能夠減少使用購物用塑膠袋，環保局輔導中興新村第一、第三市場及光明市場3處市場共304家攤商，實施不主動提供購物用塑膠袋政策，在中興各市場於出入口處設置環保袋循環箱，供民眾免費索取及捐贈，副縣長王瑞德昨也到市場宣導。

縣府即日起至10月底，推出自備購物袋到合作攤商消費滿200元可獲1點，若單次消費逾1000元，每攤最多獲5點，集滿5點就可換減塑宣導品1份，數量有限換完為止；累積10點可兌換領取中興消費合作社100元禮券1張，每月限前50名。