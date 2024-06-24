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彰化肇事路口榜首改善 拆牌樓遇阻
彰化縣議會前的彰化市中山路二段、孔門路及東民街口，5年來都是彰化縣10大肇事路口榜首。交通部公路局日前會勘，多名學者建議拆除八卦山牌樓改善。但因牌樓承載彰化人一甲子記憶，且今年才以435萬餘元完成修繕，彰化工務段認為拆除牌樓「茲事體大」，暫未列入改善方案。縣文化局長張雀芬建議在牌樓保存前提下，研擬交通改善方案。
彰化市東民街與中山路二段路口的八卦山牌樓1964年4月完工，獨特北方宮殿風格設計，是八卦山大佛風景區入口意象，列冊文資保存，是彰化人共同成長記憶。
據交通部道安資訊統計，牌樓位在的路口長期位居彰化縣十大肇事路口之首，2022年發生41件車禍、53人受傷，去年28件36傷，今年1月到3月13件1死16傷。
為改善路口安全，公路局16日會勘時，多名學者專家建議拆除牌樓，理由包括牌樓立柱影響東門街路幅和行車動線、汽機車分流，也形成視線死角，易發生車禍。
公路局彰化工務段段長陳禎康說，八卦山牌樓具文化保存及民眾情感意義，拆除牌樓茲事體大，公路局暫未列入路口改善方案。
縣議會前路口改善，會勘結論是要縮小路口範圍，並配合重畫標線、調整號誌等，其中建議車輛出議會不得左轉，恐造成出入不便，議會有雜音，陳禎康將拜訪議長謝典林尋求支持。
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