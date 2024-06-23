快訊

獨／看不懂合約男友店面被迫頂讓 丟丟妹說重話了

雨區擴大、雨彈升級！10縣市豪大雨特報 山區慎防坍方落石

少子化海嘯衝擊...國小生數118學年跌破百萬 128學年降至77.9萬人

日月潭「神秘黑洞」再現 挾蓄水近乎滿庫好消息

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
近日午後常有豪雨，日月潭水庫大進補，幾乎逼近滿水位，「神秘黑洞」溢流井伴綠波景觀再現。圖／張姓民眾提供
近日午後常有豪雨，日月潭水庫大進補，幾乎逼近滿水位，「神秘黑洞」溢流井伴綠波景觀再現。圖／張姓民眾提供

近日午後常有豪雨，日月潭水庫大進補，蓄水率一度高達98.56％，潭區水位更飆升至748.25公尺，距離滿水位748.48公尺，僅剩0.23公尺，幾乎逼近滿水位，「神秘黑洞」溢流井伴綠波景觀再現，台電表示，二期稻作用水可望供應無虞。

今年初因春雨挹注有限，加上春耕用水大，水情一度嚴峻，不容樂觀；所幸入夏前後，迎來梅雨，近日更是午後連日降下豪大雨，全台水情獲紓解。而有日月潭「神秘黑洞」之稱的水庫溢流井，也因水位回升，讓神秘黑洞伴綠波的景觀再現。

根據經濟部水利署即時水情統計，日月潭水庫19日蓄水百分比一度飆升至98.56％、水位高度748.25公尺，距滿水位748.48公尺，僅剩0.23公尺；今天（23日）蓄水率略降，蓄水百分比為94.52 %、水位高度747.6公尺，但同樣逼近滿水位。

台電則表示，「神秘黑洞」溢流井是為了避免日月潭水位太高的安全機制，當潭區水位高於滿水位748.48公尺，會經該井排往水里溪，防止過度蓄水；但也不讓潭水白白溢流浪費，透過調節上游取水、供應下游用水等，來避免蓄水滿庫。

台電也提到，日月潭近期蓄水可說是已經滿了，依目前水情與水源調度，每天僅需供應下游15CMS（每秒立方公尺）水量，且上游持續進帳，最近實際放水多達4、50CMS，還算是綽綽有餘，因此後續二期稻作農業用水可望穩定供應無虞。

台電 日月潭

延伸閱讀

驚艷日月潭 力麗溫德姆溫泉酒店正式開幕 手握全球會員進駐日月潭 國際級溫泉酒店落地生根蓬勃經濟

「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」正式開幕！提升國際能見度 向全球會員招手

日月潭高檔飯店進入戰國時代 為挽昔日榮光中部擴大招才

梅雨鋒面降雨挹注！各地水庫蓄水量提升 全台剩「1地區」續亮水情提醒綠燈

相關新聞

日月潭「神秘黑洞」再現 挾蓄水近乎滿庫好消息

近日午後常有豪雨，日月潭水庫大進補，蓄水率一度高達98.56％，潭區水位更飆升至748.25公尺，距離滿水位748.48...

西螺大橋下「愛心稻田」成亮點 稻作減產…老農嘆賺不回工錢

彰化縣溪州鄉公所與溪州農會為了打造特色景點，今天在西螺大橋北岸溪州端橋下舉辦「虹橋愛心，割稻趣」活動，而今年一期稻作收割...

南投推減塑 中興新村3大市場不再主動提供塑膠袋

南投縣垃圾堆積嚴重，為從源頭減量並響應減塑，縣府串聯中興新村逾300家攤商將不主動提供購物用塑膠袋，推出自備購物袋集點換...

彰化橘色警戒體感溫度達45度 連兩天有多人疑中暑送醫

彰化縣連日高溫不下，被中央氣象署列為橘色警戒，彰化基督教醫院昨天分別收治一名43歲泰籍女子，及70幾歲的老翁，均疑似天氣...

洗刷車禍榜首惡名 學者建議拆除彰化八卦山牌樓

彰化縣議會前的彰化市中山路二段、孔門路及東民街口，多年來，都是彰化縣十大肇事路口榜首，交通部公路局日前會診時，多位學者專...

農家專業荔枝吃法吃完像朵花 網友：看不到蟲會怕怕

吃荔枝要從荔枝梗還是從荔枝尾開始剝？台中市議員周永鴻在臉書和Threads社群平台示範荔枝「專業吃法」，說要從荔枝尾剝開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。