西螺大橋下「愛心稻田」成亮點 稻作減產…老農嘆賺不回工錢

彰化縣溪州鄉公所與溪州農會為了打造特色景點，今天在西螺大橋北岸溪州端橋下舉辦「虹橋愛心，割稻趣」活動，而今年一期稻作收割已近尾聲，今年因下雨部分稻作倒伏，農民說目前收購價與去年差不多，但收成比往年少二、三成，老農也感嘆資材成本一直漲，有時連自己工錢都賺不回來。

溪州鄉公所結合第四河川分署、水尾社區等單位，於西螺大橋北岸溪州端橋下，利用還沒採收的稻穀打造出愛心圖案，今天吸引不少遊客前來拍照、打卡，由溪州鄉長江淑芬、第四河川分署長李友平、溪州鄉公所總幹事彭顯賦、立委謝衣鳯等人帶領民眾一起體驗割稻的農村生活，中午再享用農村特有的割稻飯。

溪州鄉長江淑芬說，溪州鄉公所已連續四年辦理稻田彩繪及割稻活動，今年也會舉辦4場次的農業體驗活動，今天是第一場，希望藉由活動將溪州鄉農業特色行銷出去，打造溪州新亮點。

今天現場也有傳統打穀機等農具展示及復古騎鐵馬活動，並由在地水尾社區理事長鐘効鈞帶領大家至玉米田裡體驗採玉米及玉米筍的樂趣，還有街頭藝人「薩友騎士」樂團表演。

目前彰化一期稻作收割已近尾聲，溪州鄉稻米產銷班班長葉豐端說，今年濕稻穀收購價每100台斤約950元到1000元，與去年差不多，但近二年來肥料等資材與人工均漲價約二成，而下一期的秧苗又要從一盤36元漲到46元。

葉豐端說，以往一分地的成本約9千到一萬元，若豐收時一分地可賣到1800多台斤，但今年受到下雨等氣候影響，造成倒伏等災損，他一分地約只有1300台斤收成，如果不算土地租金，一分地約賺二千多元，但若是向人租土地，扣掉租金，根本沒賺錢，老農種稻也只能賺點自己的工錢。

溪州鄉公所與溪州農會為了打造特色景點，今天在西螺大橋北岸溪州端橋下舉辦「虹橋愛心，割稻趣」活動，留下愛心稻田讓民眾體驗收割樂趣。圖／溪州公所提供 溪州鄉公所與溪州農會為了打造特色景點，今天在西螺大橋北岸溪州端橋下舉辦「虹橋愛心，割稻趣」活動，還可在米田體驗採玉米。圖／溪州公所提供