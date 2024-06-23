南投推減塑 中興新村3大市場不再主動提供塑膠袋
南投縣垃圾堆積嚴重，為從源頭減量並響應減塑，縣府串聯中興新村逾300家攤商將不主動提供購物用塑膠袋，推出自備購物袋集點換好禮、購物金，活動將至10月底，預估可減少34.7萬個塑膠袋使用量，相對於減少2.3公噸的碳排放量。
縣府指出，南投縣無焚化爐，垃圾處理依賴其他縣市代燒，無法外運時只能堆放暫置，長期下來造成垃圾堆置問題嚴重，目前積極評估合適地點規畫興建焚化爐，同時強化源頭減量，推動傳統市場減塑、夜市使用一次性餐具等環保措施。
而為鼓勵市場攤商及民眾能夠減少使用購物用塑膠袋，環保局輔導中興新村第一、第三市場及光明市場3處市場共304家攤商，實施不主動提供購物用塑膠袋政策，並從昨起推出自備購物袋送好禮活動，副縣長王瑞德今也親往市場擴大宣導。
環保局表示，為減少購物時塑膠袋使用量，已於中興各市場於出入口處設置環保袋循環箱，供民眾免費索取及捐贈；從昨天（22日）起至10月底推出自備購物袋到合作攤商消費滿200元可獲1點，若單次消費逾1000元，每攤最多獲5點。
民眾只要集滿5點就可換減塑宣導品1份，數量有限換完為止；累積10點可兌換領取中興消費合作社100元禮券1張，每月限前50名，為期半年。4個月活動期間粗估減少34萬7400個塑膠袋使用量，相對於減少2.3公噸的碳排放量。
縣府也表示，南投全縣每日產出的垃圾量約250公噸，現階段每日外運垃圾量已達200公噸，資源回收率今年可突破至56%，未來會進一步尋求建置再生能源場的共識，落實垃圾資源化目標，讓垃圾不再是南投的負擔，提升循環經濟價值。
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