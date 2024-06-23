彰化橘色警戒體感溫度達45度 連兩天有多人疑中暑送醫

彰化縣連日高溫不下，被中央氣象署列為橘色警戒，彰化基督教醫院昨天分別收治一名43歲泰籍女子，及70幾歲的老翁，均疑似天氣過熱中暑，彰化縣今天體感溫度更達45度，約60歲男子疑似天氣過熱中暑昏倒，後來又自行醒來，醫院研判應是中暑，呼籲民眾注意防曬。

氣象署今中午發布高溫資訊，其中包括彰化縣在內的多個縣市，發布高溫橙色36燈號。很多民眾都覺得今年特別熱，就是吹冷氣還是沒辦法消涼，室外的太陽惡毒，加上冷氣排放的熱氣，更加令人受不了。

彰化縣今天體感溫度更達45度，上午1名年約60歲男子疑似天氣過熱中暑昏倒，後來又自行醒來，初步研判應是中暑。

昨天中午則有1名43歲泰籍女性在南彰化登山健行途中突然昏迷，轉送彰化基督教醫院搶救，體溫高達40.9度，雙手僵直抽搐，急性呼吸衰竭，昏迷指數3，醫師診斷為熱中暑，火速使用冰毯機降溫，今天恢復意識，但仍有生命危險，轉到加護病房觀察中，醫師研判是中暑造成。

昨天另有1名70幾歲老翁，騎腳踏車外出資源回收，由於沒有遮蔽物遮涼，長時間曝曬太陽後，不支倒地，送到彰基急救時體溫高達39度，到急診抽血檢查及點滴輸液，降體溫後病人症狀改善，已出院返家休養。

彰化縣衛生局指出，近日的體感溫度幾乎達35度以上，呼籲民眾應提高警覺，大家必須要預防熱傷害，特別提醒體溫調節差容易中暑的民眾、密閉空間工作者、戶外工作者與農民等盡量勿在上午10點至下午2點的正烈日下從事工務過度曝曬。

有效預防熱傷害的發生，特別叮嚀預防3要訣：一是保持涼爽：（1）穿著輕便、淺色、透氣、吸水與排汗功能佳的衣物。（2）室內加裝遮光窗簾；盡可能待在室內/外蔭涼、通風或有空調的地方。（3）避免於上午10點至下午2點曝曬於陽光底下；（4）絕不可將幼童單獨留在密閉的車內。

第二要訣是補充水分：（1）不論活動程度如何，都應該隨時補充水分。戶外工作者或運動者應每小時補充2-4杯水(1杯為240㏄)；（2）不可補充含酒精及大量糖分飲料；（3）避免將小孩單獨留在車內或是密閉空間；（4）避免喝太過冰冷的水。

第三要要訣是提高警覺：（1）隨時注意氣象局發布的天氣預報，選擇氣溫較低的日期安排戶外活動；