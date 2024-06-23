洗刷車禍榜首惡名 學者建議拆除彰化八卦山牌樓

彰化縣議會前的彰化市中山路二段、孔門路及東民街口，多年來，都是彰化縣十大肇事路口榜首，交通部公路局日前會診時，多位學者專家建議將八卦山牌樓拆除。由於八卦山牌樓承載彰化人一甲子記憶，且今年才以435萬餘元完成修繕，交通部公路局認為拆除牌樓「茲事體大」，才未列入改善方案。

位在彰化市東民街與中山路二段路口的八卦山牌樓，是由飲料大廠黑松汽水公司前身進馨汽水公司捐獻興建，1964年4月完工，牌樓以獨特的北方式宮殿風格設計，矗立迄今一甲子，與八卦山大佛互相輝映，同是彰化最具代表性觀光地標之一，除了是八卦山風景區的人口意象，也陪伴彰化人共同的成長記憶，並列冊文資保存。

不過，八卦山牌樓跨越只有兩線道的東民街，兩側立柱造成路幅縮小，影響車輛分流與順暢，多年前，即有不少人士建議將八卦山牌樓拆除，或者重新改建，以利交通順暢。但，拆除八卦山牌樓茲事體大，爭議也大，最後都不了了之。

可是八卦山牌樓影響交通的問題，依然存在。根據交通部道安資訊統計，彰化市中山路二段、孔門路及東民街口長期都位居彰化縣十大肇事路口之首，2022年共發生41件車禍、53人受傷，2023年也發生28件車禍、36人受傷，今年1月到3月更發生13件車禍、1死16人受傷。

為改善路口安全，交通部公路局本月16日辦理會勘時，據了解，包括逢甲大學逢甲運輸與物流學系教授李克聰在內的多位學者專家，在提出的多項改善方案中，不約而言提到將牌樓拆除。理由包括牌樓造成縮幅縮小，影響行車動線、汽機車分流，也容易形成視線死角，除了影響行車動線，也容易發生車禍。

公路局彰化工務段段長陳禎康說，八卦山牌樓有文化保存及民眾情感的意義，拆除牌樓儘管可以改善交通，但茲事體大，公路局即未列入路口改善方案的項目。

彰化縣文化局長張雀芬說，八卦山牌樓承載著民眾共同記憶，具有時代的意義，受到文資法保護，像在台北等地城門一樣得以保存，建議應該牌樓保存前提下，多方研擬交通改善方案。