農家專業荔枝吃法吃完像朵花 網友：看不到蟲會怕怕

吃荔枝要從荔枝梗還是從荔枝尾開始剝？台中市議員周永鴻在臉書和Threads社群平台示範荔枝「專業吃法」，說要從荔枝尾剝開，吃完荔枝皮還像一朵盛開的花，但網友留言，就怕看不到荔枝裡面的蟲。

周永鴻的議員選區，潭子神岡均盛產荔枝，有黑葉、糯米及桂味等。

周永鴻上傳荔枝「專業吃法」，找到荔枝殼上的紋路，兩手剝開，就可以吃到香甜荔枝，好處是不沾手。

留言區引發論戰，有網友說，第一次看到這樣的剝法覺得很實用，但市議員江肇國、衛福部次長林靜儀以及網友則留言說，這樣看不到荔枝裡有沒有蟲，心裡怕怕，可能會直接把蟲吃下肚增加蛋白質。

周永鴻強調，因為大甲溪南岸包含神岡、太平等區盛產黑葉荔枝，在地農家都是這麼吃，好處是手不會弄得黏答答。如果擔心吃到蟲，其實吃之前檢查一下荔枝的蒂和梗就好了。