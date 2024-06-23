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中市府紙本出版一年上千萬 議員籲電子化市民看法兩端

聯合報／ 記者陳秋雲黃寅／台中即時報導
台中市議員陳俞融要求市府減少紙本宣傳，降低成本，提高效率。記者陳秋雲/攝影
台中市議員陳俞融要求市府減少紙本宣傳，降低成本，提高效率。記者陳秋雲/攝影

台中市政府各局處的出版品有37種，一年花1335萬印製與發送，市議員陳俞融呼籲減少浪費並推動電子化。市府回應，紙本、數位同步推動，會參考議員建議。

陳俞融說，市府有必要重新評估紙本出版品的角色和價值。光2023年的印刷成本及發送費用已經高達約1335萬元，這是一個不容忽視的數字，陳俞融批評大多數出版品的主要是宣傳市政，應評估分析市民接受度。

例如，新聞局出版的《漾台中》一年的印製數量達到20萬本，而印刷成本和發送費用高達510萬元，建設局的《建設大台中》一年則要花費127萬多元，但內容皆是宣傳市政。陳俞融質疑，市府是否真的需要這麼多的紙本出版品？

台中市政府表示，考量民眾不同的閱讀習慣，市府除了製作紙本宣傳品外，刊物內容也同步上架官網、粉專、line等數位媒介，進行更多元與廣泛傳播，議員的建議未來將納入研議參考。

市民看法，逢甲大學林姓學生表示，太八股的政令宣導無論紙本或電子化都不想看，政府想要政策或政績深植人心，要更花腦筋。

劉姓退休教師表示，紙張與文字的力量還是不容忽視，最重要的是內容，許多人不擅長3C運用，紙本對小眾人有需要。另外應讓市民知道去哪裡取得資訊？不要花了千萬元，卻當成回收紙，才是真正浪費。

台中市 議員

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