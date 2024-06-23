南投草屯路邊停車明天起試辦 地方有異見提1訴求

繼南投市、埔里鎮實施路邊停車收費，草屯鎮日前也已完成相關格線畫設及智慧停車柱建置，將分3階段啟用收費，明（24日）起試營運不收費2周；7月8日起半價6周，8月19日起正常收費；但地方已有聲音，盼延長緩衝免收費時間。

草屯是縣內第一大鎮，市區人潮、車流密集，但因過去路邊停車不收費，停車格常遭久占，停車周轉率不佳，衍生違停、塞車等交通亂象，公所為此規畫路邊停車委外管理收費，於今年4月發包，日前完成相關格線畫設、智慧停車柱等建置。

草屯鎮公所指出，草屯是繼集集、南投市、埔里之後，第4個導入路邊停車開單收費的鄉鎮市，但有別於集集、埔里，草屯不會有人工夾停車收費單，採路側停車柱及高位攝影機辨識車牌、無紙化收費，以全智慧化方式進行停車管理服務。

而草屯鎮內路邊停車格收費以中興路、大成街、太平路二段、中正路、中山街、玉屏路等市區街道為主，收費時間為周一至日上午8時至晚上8時，每小時20元；另，停車前5分鐘緩衝不收費，民眾可透過APP、繳費亭或超商進行繳費。

而草屯路邊停車格收費將於明天（24日）起展開3階段啟用收費，第一階段為前兩周（至7月7日）試營運不收費；7月8日至8月18日實施6周半價試營運，讓民眾熟悉停車繳費方式，同步實測修正收費系統，8月19日起正式收費。