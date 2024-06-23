快訊

內褲男百貨公司外揮舞武士刀 小黃司機拒載竟遭刺傷 警抓人送辦

練球近10年！國三生入選青奧國手 半夜苦練獲頒市長獎

珍珠、芋園、湯圓不是最肥 一圖看懂豆花配料及湯品怎麼選熱量才不高

彰化消防小職人網路報名額滿 將加開現場名額

中央社／ 彰化23日電

彰化縣政府結合各界資源，舉辦消防小職人暑假活動，官網開放報名不到1分鐘即額滿，為滿足民眾需求，每場將額外加開150個名額供現場報名。

彰化縣政府今天發布訊息，今年暑假舉辦2024遊樂翻轉夏令營暨消防小職人活動，官網19日上午11時開放線上報名，不到1分鐘報名即額滿。

為避免民眾搶不到名額感到遺憾，這次活動每場將額外加開150個名額供現場報名，包括7月14日伸港慶安水道、7月20日員林演藝廳、7月27日北斗國小都將加開現場名額。

消防局指出，此次活動透過發掘彰化在地特色元素，向民眾傳遞最新居家防火安全消防知識，提升防災意識。隨著科技日新月異，為因應複合型災害，消防知識也需要不斷更新，若民眾不幸遇到災害，便可有效降低傷亡及財損風險

意識 風險

延伸閱讀

彰化伸港電器行火警 全家躲臥室因為這麼做 幸運只有嗆傷

影／花蓮鬧區寵物店失火多隻毛小孩受困 消防民眾搶救大作戰

週末天氣好 民眾湧入彰化扇形車庫踏青

影／桃園大溪市場攤商氣爆 火光沖天、父子燒燙傷送醫

相關新聞

中市府紙本出版一年上千萬 議員籲電子化市民看法兩端

台中市政府各局處的出版品有37種，一年花1335萬印製與發送，市議員陳俞融呼籲減少浪費並推動電子化。市府回應，紙本、數位...

農家專業荔枝吃法吃完像朵花 網友：看不到蟲會怕怕

吃荔枝要從荔枝梗還是從荔枝尾開始剝？台中市議員周永鴻在臉書和Threads社群平台示範荔枝「專業吃法」，說要從荔枝尾剝開...

南投草屯路邊停車明天起試辦 地方有異見提1訴求

繼南投市、埔里鎮實施路邊停車收費，草屯鎮日前也已完成相關格線畫設及智慧停車柱建置，將分3階段啟用收費，明（24日）起試營...

盧秀燕推特色路跑一年50場 Line friends今吸引4000人

台中市特色路跑一年近50場，吸引親子參加，超過20萬人次。今天在台中中央球場辦理「LINE FRIENDS FUN RU...

南投鳥嘴潭明年營運 居民爭取自來水

水利署鳥嘴潭人工湖位於南投草屯，明年將全面完工營運，每天可供水彰、投25萬公噸。為確保水質，南投縣環保局近日邀請上游畜牧...

台中公園社宅入厝 屋頂有PU空中跑道

台中市第9座社宅「台中公園好宅」昨天「入厝」，這是台中市長盧秀燕上任後，首座親自動工並且完工的社宅，3月已開放入住。盧秀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。