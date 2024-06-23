彰化消防小職人網路報名額滿 將加開現場名額

彰化縣政府結合各界資源，舉辦消防小職人暑假活動，官網開放報名不到1分鐘即額滿，為滿足民眾需求，每場將額外加開150個名額供現場報名。

彰化縣政府今天發布訊息，今年暑假舉辦2024遊樂翻轉夏令營暨消防小職人活動，官網19日上午11時開放線上報名，不到1分鐘報名即額滿。

為避免民眾搶不到名額感到遺憾，這次活動每場將額外加開150個名額供現場報名，包括7月14日伸港慶安水道、7月20日員林演藝廳、7月27日北斗國小都將加開現場名額。

消防局指出，此次活動透過發掘彰化在地特色元素，向民眾傳遞最新居家防火安全消防知識，提升防災意識。隨著科技日新月異，為因應複合型災害，消防知識也需要不斷更新，若民眾不幸遇到災害，便可有效降低傷亡及財損風險。