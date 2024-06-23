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南投鳥嘴潭明年營運 居民爭取自來水

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
南投草屯鳥嘴潭人工湖明年全面完工，可供水彰化等地，在地要求中央補助，改善南投偏鄉自來水供應。記者江良誠／攝影
南投草屯鳥嘴潭人工湖明年全面完工，可供水彰化等地，在地要求中央補助，改善南投偏鄉自來水供應。記者江良誠／攝影

水利署鳥嘴潭人工湖位於南投草屯，明年將全面完工營運，每天可供水彰、投25萬公噸。為確保水質，南投縣環保局近日邀請上游畜牧業、工廠等，要求事業、畜牧廢水與生活汙水減排。當地居民說，南投縣配合鳥嘴潭，但偏鄉長期缺乏自來水，中央應補助改善。南投縣環保局表示，將向水利署爭取。

烏溪為台灣第四大水系，鳥嘴潭人工湖分成6大池，明年全部完工，每日供水量可達25萬噸，最多可供100萬人用水，主要供應彰化縣、部分提供草屯鎮，減少抽取地下水，改善地層下陷，穩定區域供水。

鳥嘴潭位在烏溪中游，截取烏溪水源，上游有畜牧場、工廠與住家，環保局為維護水質，向烏溪上游列管事業宣導環保法令、行政處分等，輔導業者改善廢汙水處理，例如畜牧業沼液、沼渣資源化，減少廢水產生量等。

家住國姓的邱姓鄉民說，鳥嘴潭人工湖屬於飲用水，中央曾要求依自來水法，將烏溪中上游劃為水質水量保護區，影響烏溪沿線鄉鎮未來發展，後來在議會與草屯、國姓、埔里、仁愛等鄉鎮反對下才作罷；南投偏鄉缺乏自來水，中央應補助經費改善，落實供水正義。

環保局表示，烏溪上游國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉有10多家養豬場，屬小型畜牧場，排放水不會直接進烏溪，已請業者加強廢水處理減排；將把地方心聲轉達給水利署，爭取改善烏溪沿線偏鄉民生用水供應。

南投縣 環保局 鳥嘴潭人工湖

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