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南投配合鳥嘴潭供水改善排汙 居民要中央補助自來水

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
鳥嘴潭人工湖將在明年全面完工，地方要求中央補助經費，改善偏鄉自來水供應。記者江良誠／攝影
鳥嘴潭人工湖將在明年全面完工，地方要求中央補助經費，改善偏鄉自來水供應。記者江良誠／攝影

烏溪為台灣第四大水系，鳥嘴潭人工湖明年全面投入營運，為確保水源品質，南投縣環保局邀集烏溪上游畜牧業、工廠，針對事業、畜牧廢水、生活汙水減少排放。居民認為，南投縣民全力配合鳥嘴潭供水，但偏鄉缺乏自來水爭取多年都未獲得補助，中央也應補助改善南投偏鄉自來水供應才有誠意。

南投縣環保局說，鳥嘴潭6大人工湖明年全部完工，每日供水量可達25萬噸，最多每天提供100萬人用水，主要供應彰化縣、部分提供草屯鎮，可減少彰化地下水使用，改善當地地層下陷問題，並穩定區域供水。鳥嘴潭位在烏溪中游，截取烏溪水源，會有河川汙染問題，汙染源主要是人為活動及開發所產生，主要有事業廢水、畜牧廢水及生活汙水。

為維護鳥嘴潭人工湖取供水品質，環保局邀請烏溪上游列管事業，讓業者深入了解環保法令、行政處分，並由朝陽科技大學教授章日行說明水汙染防治許可證類別及規範，輔導業者常見廢汙水處理缺失及改善，包括畜牧業沼液、沼渣資源化，減少廢水產生量。

環保局表示，烏溪上游國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉有十多家養豬場，都屬小型畜牧場，排放水不會直接進入烏溪，但請業者加強廢水處理，減少廢水排放。

國姓鄉邱姓鄉民說，鳥嘴潭人工湖屬於飲用水，中央曾要求依據自來水法，將烏溪中上游劃為水質水量保護區，對烏溪沿線鄉鎮未來發展影響巨大，在南投縣議會和草屯、國姓、埔里、仁愛等鄉鎮強力反對下才作罷。

他說，南投縣為鳥嘴潭供水做出努力和犧牲，但南投偏鄉卻缺乏自來水、甚至簡易自來水，認為中央也要補助經費，改善偏鄉自來水才有誠意。環保局表示，會將地方心聲轉達給水利署，爭取改善烏溪沿線偏鄉民生用水供應。

偏鄉 南投縣 環保局

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