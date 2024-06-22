「爸爸不缺席紀念展」 藝術家黃明山之子穿父西裝出席表思親

彰化縣美術學會第十一、十二屆理事長黃明山，長年推廣基層藝術並提攜後進，2022年以65歲辭世令藝文界不捨，文化局邀請他的家人在縣立美術館舉辦「鹿港印象–黃明山紀念展」，今開展，他的老師台藝大學榮譽教授林進忠及藝文界好友出席，期待社會大眾多觀賞黃明山作品，實現他提倡地方藝文風氣的遺願。

王惠美以縣長及鹿港子弟雙重身分主持今開展典禮，黃明山的妻兒都與會。王惠美說，黃明山生前廣結善緣、謙和有禮、桃李滿天下，是彰化在地資深傑出的藝術家，曾擔任彰化縣美術學會理事長及多個藝術社團理事長，多年來在和美、伸港、埔心各鄉鎮圖書館擔任國畫指導老師，他涉獵水墨、書法、攝影、油畫、複合媒材，作品多次獲獎，可惜許多作品尚未公諸於世，特別以他的家鄉「鹿港印象」為題，精心挑選出榕樹、八家將、古蹟及山水系列等作品，希望通過藝術的表達，讓更多人認識黃明山和了解鹿港之美。

黃明山的兒子黃廉斌特地穿父親留下西裝，代表思親也代表「爸爸不缺席自己的畫展」。他表示，這次展覽創作期間從西元1993年到2021年，展出書法、水墨、西畫、複合媒材合計64件作品，最大作品是鹿港的古色風華及鹿港龍山寺等相關主題。

「鹿港印象─黃明山紀念展」到7月7日截止，文化局指出，黃明山雖非出身藝術科班但勤於精進，最初學習水墨，之後接受西畫洗禮，後期創作大多運用複合媒材，擅長表現東方藝術在意境中帶有禪意的美感。