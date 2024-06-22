快訊

你家有在「富貴線」嗎？風水師揭密：北市最多、桃園這區也不錯

「爸爸不缺席紀念展」 藝術家黃明山之子穿父西裝出席表思親

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
藝術家黃明山的兒子黃廉斌穿父親西裝，陪縣長王惠美觀賞他父親黃明山的遺作。記者簡慧珍／攝影
藝術家黃明山的兒子黃廉斌穿父親西裝，陪縣長王惠美觀賞他父親黃明山的遺作。記者簡慧珍／攝影

彰化縣美術學會第十一、十二屆理事長黃明山，長年推廣基層藝術並提攜後進，2022年以65歲辭世令藝文界不捨，文化局邀請他的家人在縣立美術館舉辦「鹿港印象–黃明山紀念展」，今開展，他的老師台藝大學榮譽教授林進忠及藝文界好友出席，期待社會大眾多觀賞黃明山作品，實現他提倡地方藝文風氣的遺願。

王惠美以縣長及鹿港子弟雙重身分主持今開展典禮，黃明山的妻兒都與會。王惠美說，黃明山生前廣結善緣、謙和有禮、桃李滿天下，是彰化在地資深傑出的藝術家，曾擔任彰化縣美術學會理事長及多個藝術社團理事長，多年來在和美、伸港、埔心各鄉鎮圖書館擔任國畫指導老師，他涉獵水墨、書法、攝影、油畫、複合媒材，作品多次獲獎，可惜許多作品尚未公諸於世，特別以他的家鄉「鹿港印象」為題，精心挑選出榕樹、八家將、古蹟及山水系列等作品，希望通過藝術的表達，讓更多人認識黃明山和了解鹿港之美。

黃明山的兒子黃廉斌特地穿父親留下西裝，代表思親也代表「爸爸不缺席自己的畫展」。他表示，這次展覽創作期間從西元1993年到2021年，展出書法、水墨、西畫、複合媒材合計64件作品，最大作品是鹿港的古色風華及鹿港龍山寺等相關主題。

「鹿港印象─黃明山紀念展」到7月7日截止，文化局指出，黃明山雖非出身藝術科班但勤於精進，最初學習水墨，之後接受西畫洗禮，後期創作大多運用複合媒材，擅長表現東方藝術在意境中帶有禪意的美感。

彰化 文化局 藝術家 鹿港

延伸閱讀

藝術家黃明山紀念展 看見家鄉鹿港之美

淡水屯山荷花季開跑 藝術公仔地景遊客讚好拍

彰化審議文化資產 長源醫院被登錄、南郭派出所不具文資價值

全國電子鹿港鹿和店、台南善化店開幕！限時5天開幕慶全館家電9折

相關新聞

屋頂空中跑道、萬坪公園正對面 台中社宅開箱超狂設施

台中市第9座社宅「台中公園好宅」今天舉行入厝嘉年華，台中市長盧秀燕出席，這是盧秀燕擔任台中市長後，首座由她動工並且完工的...

南投配合鳥嘴潭供水改善排汙 居民要中央補助自來水

烏溪為台灣第四大水系，鳥嘴潭人工湖明年全面投入營運，為確保水源品質，南投縣環保局邀集烏溪上游畜牧業、工廠，針對事業、畜牧...

彰縣加碼13多萬元商品禮券 環保志義工今競賽志在必得

彰化縣約兩萬名環保志義工，今650人參加彰化縣環保志義工群英會，縣政府加碼13萬元獎勵環保趣味競賽前十名隊伍，環保志義工...

一次滿足「3條件」 彰化平原也可看到70公里外玉山山脈

晴天從彰化平原能看多遠？有網友拍照PO文，說可從彰化花壇鄉台一線南下路段看到60公里外的玉山山脈，直呼很美。衛福部彰化醫...

影／潭子竹筍節登場 一日農夫挖筍體驗夯、手作親子竹秒殺

台中市潭子區潭子竹筍節今年邁入第11年，今天活動在潭子區聯合辦公大樓前廣場舉行，民代和台中市府法制局長李善植扮農挑筍出場...

綠醞釀明年推動罷免戰 白：有成功機會 藍：做無本生意

全國首位被罷免的立委就在台中，民進黨「反擴權」宣講遍地烽火，醞釀明年推動罷免戰。民眾黨中市黨部主委江和樹說，「不是沒有成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。