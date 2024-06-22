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彰縣加碼13多萬元商品禮券 環保志義工今競賽志在必得

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣650名環保志工參加清掃接力賽，競爭激烈。記者簡慧珍／攝影
彰化縣650名環保志工參加清掃接力賽，競爭激烈。記者簡慧珍／攝影

彰化縣約兩萬名環保志義工，今650人參加彰化縣環保志義工群英會，縣政府加碼13萬元獎勵環保趣味競賽前十名隊伍，環保志義工無不卯足勁爭取好成績，運動賽場競爭激烈。縣長王惠美說，最近天氣變熱，彰化要加強「巡、倒、清、刷」，此外，落實資源回收是下半年環保工作重點。

彰化市復興社區樂齡太鼓隊用自製環保樂器演奏，揭開113年彰化縣環保志義工群英會序幕，縣長王惠美和縣議員凃俊任、李成濟、立法委員陳素月服務團隊、黃秀芳服務團隊、永靖鄉長魏碩衛等人示範把寶特瓶掃進畚箕得分的清掃接力趣味賽，讓大葉大學體育館登場充滿歡笑聲。

環保局今舉辦清掃接力賽、資源灌籃高手及環保金頭腦3項競賽，今年加碼總價值13萬餘元的商品禮券，獲得各競賽項目前10名的隊伍可分別得3千元到650元的商品禮券及獎狀，今參賽41隊開賽前把握時間先練技巧，每項競賽開始前司儀都再三提醒「不要再練了」，可見各隊個個志在必得。

王惠美說，全縣約407個社區利用假日整理及綠美化環境，縣府每年編列1248萬元經費補助辦理綠意社區環境教育補助計畫。她強調，去年此時南部登革熱疫情嚴重，最近天氣變熱，彰化要加強「巡、倒、清、刷」，此外，落實資源回收是下半年環保工作重點。

環保局表示，全縣環保義工約兩萬人，參加研習取得志工證約一萬五千人，再過幾天自7月1日起，彰化縣溪州焚化廠將加強破袋檢查，垃圾袋內過多資源回收品的清潔車將原車退回，環保志義工最近都忙著宣導請社區民眾做好分類、不要丟錯。

彰化 環保局 義工 資源回收

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