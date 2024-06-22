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藝術家黃明山紀念展 看見家鄉鹿港之美

中央社／ 彰化縣22日電

藝術家黃明山2年前因病離世，彰化縣政府感念他多年戮力推展書畫藝術，即日起在彰化縣立美術館舉辦「鹿港印象–黃明山紀念展」，以其家鄉為題，集結64件代表作品展出。

彰化縣政府今天舉行「鹿港印象–黃明山紀念展」開幕式，縣長王惠美、黃明山家屬等人與會，作品從即日起展至7月7日。

王惠美致詞時表示，藝術家黃明山有許多遺作尚未公諸於世，相當可惜，他生前廣結善緣，桃李滿天下，為彰化在地資深傑出藝術家，曾擔任彰化縣美術學會理事長及多個藝術社團理事長。

王惠美說，黃明山擅長水墨、書法、攝影、油畫及複合媒材等，作品多次獲獎，多年來在和美、伸港、埔心等各鄉鎮圖書館擔任國畫指導老師，對於提攜後進與推廣藝術文化不遺餘力。

為感念黃明山多年來致力推展書畫藝術，縣府特別舉辦紀念展，以其家鄉「鹿港印象」為題，作品主題包含榕樹、八家將、古蹟及山水系列等，盼透過藝術表達讓更多人認識黃明山、了解鹿港之美。

黃明山兒子黃廉斌表示，這次展覽以鹿港為主題，蒐集有關鹿港作品，從西元1993年到2021年展出近30年間作品，包括書法、水墨、西畫、複合媒材共展出64件作品，其中最大作品是鹿港的古色風華。

藝術家 鹿港

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