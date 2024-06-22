屋頂空中跑道、萬坪公園正對面 台中社宅開箱超狂設施

台中市第9座社宅「台中公園好宅」今天舉行入厝嘉年華，台中市長盧秀燕出席，這是盧秀燕擔任台中市長後，首座由她動工並且完工的社宅，3月已開放入住。盧秀燕說，這座社宅正對面就是3萬坪台中公園，屋頂還有300公尺PU跑道，一樓有公托、親子館與健身房，媲美豪宅品質。

入住月餘的楊小姐說，以前在太平租套房，1家4口住得很擠，月租約7千元，搬到社宅後，二房月租打折約1萬元，換算比以前便宜，品質還不錯。剛搬進來的胡小姐說，他們1家4口原本租舊市區老屋，房租約1萬多元，馬桶常塞住，搬到社宅房租差不多，可是品質好多了。

台中公園社宅共有802戶，這是台中第9處完工入住的社宅，也招租戶數最多的，地點位於台中公園雙十路側對面，緊臨台中火車站。中市住宅處表示，2019年開工，去年底完工，今年3月開放入住，總共有4000多人抽籤，中籤率約20%。

中市住宅處今天舉行入厝嘉年華，多處社宅的住戶組隊參加遊行競賽，有人全家總動員，搭配道具載歌載舞，還有人結合鄰居製作道具，現場好不熱鬧。

盧秀燕說，台中公園好宅顧名思義，就是在台中公園正對面「第一排」，台中的社宅不是蓋在偏遠或沒人去的地方，而是選擇「肉地」精華地段興建，後續還有台中巨蛋社宅、台中高鐵社宅，就是蓋在緊臨巨蛋、高鐵旁邊，交通便利、生活機能好，房租還是全國最便宜。

盧秀燕開箱台中公園社宅設施，屋頂有300公尺PU空中跑道，想運動不必出門，直接到頂樓跑10圈就有3000公尺效果，一樓還有公托、親子館，有長輩的運動健身教室等，還有獨創的「好站」提供社區服務。

中市住宅處表示，台中市目前已完工入住的社宅有9處2719戶，正在興建中的還有15處4649戶，規畫中的有6處2863戶，總計開辦10231戶。盧秀燕強調，中央當初規畫在台中興建1.4萬戶社宅，中市負責50%，目前已完工、興建中的共濟7368戶，估計斥資500億元，已達到中央期望，將繼續推動。