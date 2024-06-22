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一次滿足「3條件」 彰化平原也可看到70公里外玉山山脈

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
衛福部彰化醫院座落彰化平原中心點，上午9點往東側看去，可看見玉山群山。圖／彰化醫院院長曾孔彥提供
衛福部彰化醫院座落彰化平原中心點，上午9點往東側看去，可看見玉山群山。圖／彰化醫院院長曾孔彥提供

晴天從彰化平原能看多遠？有網友拍照PO文，說可從彰化花壇鄉台一線南下路段看到60公里外的玉山山脈，直呼很美。衛福部彰化醫院院長曾孔彥今表示，站在彰化縣中心點的彰化醫院3樓，天氣好上午9點前可遠望玉山山脈，起初以為自己看錯，再三確認是玉山群山無誤。

有網友在臉書社群PO文圖，自稱昨夏至上午8點多途經彰化縣花壇鄉台一線南下路段，八卦山脈與60公里外的山脈都清晰可見，他用網路查地圖，一度以為是治茆山，海拔2900公尺。但有網友回應，其實拍的是玉山山脈，最高為海拔3085公尺的西巒大山。眾網友都稱讚空氣乾淨、照片裡景色很好，會讓人以為身在花蓮或八卦山脈後面的山是P圖合成。

彰化醫院座落彰化平原埔心鄉，是彰化縣地理中心，院長曾孔彥每天8點前到位在3樓的院長室，有時6點多就到，從窗戶眺望遠山。他說，天氣不錯時可看到八卦山脈後面有「尖尖」山峰，好奇之餘拍照請教山友，竟是與彰化縣中心點衛福部彰化醫院直線距離約71公里的玉山山群。

曾孔彥強調，不只埔心鄉，他曾從鹿港鎮看見玉山群山，必須天氣和時間剛好，眺望位置高度夠，如果太早有霧氣、陰天雲層厚都看不見玉山群山。

只要天氣好、季節對、高度夠，滿足這三條件，通常可從彰化平原可遠眺玉山山脈。」彰化縣環保教育講師謝文猷表示，秋、冬季節，晴天少雲，站在沒遮蔽的高處可看見玉山，這個季節因晨霧、陰雨等狀況，能看到的機會較少，像他行經國道1號南下彰化到員林的路段，若晴天常能看到八卦山好像依傍玉山，陪著駕駛人一路前行。

從衛福部彰化醫院院長室往東看去，看到玉山群山。圖／彰化醫院院長曾孔彥提供
從衛福部彰化醫院院長室往東看去，看到玉山群山。圖／彰化醫院院長曾孔彥提供

山友 彰化 玉山

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