影／潭子竹筍節登場 一日農夫挖筍體驗夯、手作親子竹秒殺

台中市潭子區潭子竹筍節今年邁入第11年，今天活動在潭子區聯合辦公大樓前廣場舉行，民代和台中市府法制局長李善植扮農挑筍出場，潭子筍農組成農產品牌市集展售手作美食，也結合市政宣導攤位活動送好禮近40個攤位，吸引人潮，活動到今天中午12點。

立委楊瓊瓔、台中市議員蕭隆澤等民代和台中市法制局長李善植今天戴斗笠扮筍農，挑起滿擔竹筍進場，楊瓊瓔剛挑起筍擔立刻喊太重，她說筍農真的辛苦。

今年活動新增兩大亮點，設置萌筍地闖關區，有大型遊戲氣墊童樂場，也加入食農教育「大地生命-萌龍馬兒精神」，大人小孩都喜歡餵馬或牽馬等實地互動。

今天熱門體驗活動一日農夫挖筍活動，帶民眾走進竹林接近大自然，瞭解竹筍生態環境，體會產銷班及筍農照顧竹筍的辛苦，另有親子竹的手作工坊DIY課程，線上報名上百位名額一開放就額滿。

潭子區長劉汶軒表示，為推廣行銷潭子區優良的竹筍等農特產品、打造專屬品牌價值及提升社區動能，台中市政府農業局及社會局輔導潭子區公所，今天舉辦「2024潭子竹筍節-潭竹好市慶豐收暨社區成果展演」活動，有農產市集集點送、摸彩好禮送、社區展演、挖筍體驗及親子ＤＩＹ（已額滿）、大地闖關遊戲集點換限量活動宣導禮、食農教育馬兒體驗等。透過各個活動和筍農一起在產業共同努力深耕。