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地方采風／賽德克青年分享技術 共好帶動原鄉農業發展

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投仁愛賽德克族青年許榮恩，將自動化調控技術導入原鄉農業，今年獲選為全國百大青農。記者賴香珊／攝影
南投仁愛賽德克族青年許榮恩，將自動化調控技術導入原鄉農業，今年獲選為全國百大青農。記者賴香珊／攝影

南投縣仁愛鄉賽德克族青年許榮恩，大學畢業後返鄉種植牛番茄，堅持有機耕作，導入溫室、自動化調控等栽培管理技術，5年內將耕地從半公頃擴大到7公頃，在部落雇工提升就業，並與農友分享技術，「共好」帶動當地農業發展。

26歲許榮恩是仁愛中原部落長大的孩子，父母長年在原鄉山區務農，從小協助種植牛番茄、小黃瓜等作物，就讀嘉義大學農業科系，希望能學以致用，為雙親分憂解勞，畢業就返鄉投入農業栽培。

許榮恩追求友善環境，不破壞部落山林，有別多數農民普遍使用的慣行農法，仰賴農藥降低病蟲害，他堅持有機耕作，憑藉對家鄉農業的熱忱，透過農改場、農試所、農會課程及資源，苦心鑽研精進專業栽培及管理技術，並將自動化設備導入當地。

許榮恩說，受氣候變遷影響，近年天氣忽冷忽熱、旱澇加劇等，不利農業，他將在大學所學技術，與母親的務農經驗結合，持續向農政單位請益改良栽種方式，導入溫室、自動化設備調節溫濕度及施肥等，降低病蟲害，也讓有機耕作更省力。

他善用自動化系統設備，5年內將耕地從半公頃擴大到7公頃，產出的牛番茄產量穩定，品質均優，創造出不錯收益；他的農園優先聘僱在地部落族人，提升地方就業，讓居民不必為家計離鄉背井。

許榮恩樂於分享自身農業經驗，還親自輔導栽培管理技術，協助當地農會推廣工作，帶動原鄉山區農業發展；今年獲選為全國百大青農，他不以此自滿，持續學習新技術，讓農業與生態永續並進。

南投縣 有機耕作 農會

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