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綠醞釀明年推動罷免戰 白：有成功機會 藍：做無本生意

聯合報／ 記者陳秋雲洪敬浤／台中報導

全國首位被罷免的立委就在台中，民進黨「反擴權」宣講遍地烽火，醞釀明年推動罷免戰。民眾黨中市黨部主委江和樹說，「不是沒有成功機會」， 關鍵在中間選民。藍營批評，執政黨是做「無本生意」，要趁亂顛覆立院席次。綠營反擊，反對黨推動侵害人民權利的法案，才會全民反彈。

陳姓公務員說，高雄市前市長韓國瑜被罷免後，罷免變成報復手段，選輸了、不甘願就罷免反制，今年初剛投票選舉，選民意向變動幅度不大，除非有極度不適任的行為，否則罷免只是勞民傷財、政治鬥爭。葉姓上班族說，民代做不好可以罷免，但常淪為不爽就連署罷免，變成政黨對立的工具。

針對明年初可能登場的罷免戰，民眾黨市黨部主委江和樹說，，罷免行動在台中「難度很高，但有機會成功」，罷免門檻很低，台中曾成功罷免前立委陳柏惟。

江和樹說，國民黨一口氣拿下6席台中立委，當時氛圍是高度「藍白合」，罷免戰如果藍綠動員，關鍵仍在中間選民與民眾黨支持者；新科立委要顧基本盤，做地方有感的事，不必因意識型態衝撞。

國民黨中市黨部主委顏文正說，民進黨在立院席次相對少數，無法像以前為所欲為，才會「當家鬧事」，讓國家處於混亂中，對綠營而言是「無本生意」，趁亂顛覆立院席次，卻忽略施政空轉，付出的代價慘重。

民進黨中市黨部主委許木桂說，執政黨不希望與在野黨對立，但反對黨推動侵害人民權利的法案，動輒政治對抗，才會引起全民反彈，並非民主之福。

成功 民眾黨 罷免

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