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罷免戰暖身？ 綠反擴權宣講持續

聯合報／ 記者陳秋雲游振昇陳俊智／連線報導
民進黨「反擴權」宣講遍地開花，中市議員江肇國（前排左三）開第一槍，連3天街頭宣講，英系、新系議員也響應。圖／江肇國提供
民進黨「反擴權」宣講遍地開花，中市議員江肇國（前排左三）開第一槍，連3天街頭宣講，英系、新系議員也響應。圖／江肇國提供

國會改革覆議案未過關，民進黨「反擴權」宣講遍地開花，將持續到25日。中市議員江肇國清晨站路口、晚間辦座談會，明邀立委沈伯洋助陣；中市英系議員陳淑華等人動起來。政壇解讀，此舉為明年立委罷免戰暖身。據了解，中市藍營立委羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔被鎖定。羅低調不回應，廖、黃表示，執政黨動員「大罷免」，當家卻鬧事讓人遺憾。

民進黨桃園市黨部日前舉辦反擴權說明會，超過700人響應；針對立院青鳥行動醞釀罷免藍委，黨部主委黃傅淑香說，該行動由民間團體發起，黨部無任何規畫，也與反擴權說明會無關。被列入觀察名單的藍委涂權吉表示，不隨之起舞，努力兌現選舉承諾比較重要。

本屆立委今年2月就職，依法就職未滿1年不得罷免，最快要等到明年2月才能提出罷免案。國會改革法案掀起政壇對立，民進黨推動「反擴權」宣講，綠營議員不分派系上街頭宣講，贏得支持者響應。

台中首場路口宣講由中西區、東南區議員江肇國、黃守達、陳雅惠發動，加上前市長張溫鷹、前議員邱素貞、青鳥台中散步團火車站區發起人曹榮祐等，陣仗龐大，被視為「罷免」起手式。

中市英系議員陳淑華、張芬郁、陳俞融等人，分別在北區路口、大里內新市場等地，展開「反濫權、護民主」宣講；各區議員也遍地開花，綠營更跨派系互相支援，熱鬧場面彷彿在拚選舉。

政壇人士表示，江肇國今年立委選舉輸給對手羅廷瑋，民進黨資深立委張廖萬堅被國民黨新秀廖偉翔打敗，西屯議員陳淑華、林祈烽也瞄準目標，「反擴權」宣講是為2025立委罷免戰加溫。

江肇國說，他接連3天上街頭開講，甚至有人從海線來聲援；民眾都在關注立委的表現，呼籲要正視民意，否則會遭受民意反撲。陳淑華說，國會濫權威脅台灣，攸關台灣未來，呼籲要守護自由民主。

黃健豪說，罷免是人民的權利，但執政黨動員進入「大罷免時代」，本屆立委任期不到5個月，就已遍地烽火，嚴重傷害民主政治。廖偉翔說，民代有監督政府職責，執政黨當家鬧事讓人遺憾。羅廷瑋低調不回應。

江肇國 罷免 議員

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