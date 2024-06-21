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農業創新有想法 彰化縣大專院校創意行銷競賽頒獎

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府舉辦全國大專院校創意行銷競賽，今天在彰化縣立圖書館演藝廳舉行頒獎典禮。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府舉辦全國大專院校創意行銷競賽，今天在彰化縣立圖書館演藝廳舉行頒獎典禮。記者劉明岩／攝影

為促進彰化產業發展、地方再生，彰化縣政府舉辦全國大專院校創意行銷競賽，竹山高中商業經營科陳品潔、李羿佳以二水國際跑水節為主題獲高中組第一名，東海大學宋昕霓以文德宮燈牌DIY燈籠獲大專文創商品設計組第一名，彰師大林韋慈、呂珮玄、楊凱勛、蔡佳祐以花壇茉莉花主題獲大專行銷文案企劃組第一名。

今年的全國大專院校創意行銷競賽是第12屆，是以「北八卦山脈農業創新發展」為研究主題，計有全國約30間高中職與大專院校系所，近180組、超過700餘位學子投入創意行銷競賽。頒獎典禮今天在彰化縣立圖書館演藝廳舉行，由彰化縣工商發展投資策進會總幹事洪榮章代表縣長王惠美出席。

洪榮章表示，彰化是農業大縣，也是台灣的糧倉，農業如何升級，擺脫傳統行銷思維，讓在地好的東西行銷出去，增加產值，是王惠美縣長非常重視的課題。感謝僑光科大、騏璣資訊公司搭起舞台，讓青年學子在舞台上發揮所長，為彰化的發展注入活力及新血。

洪榮章說，彰化縣府針對青年創業編列經費，提供最高30萬元的創業圓夢補助，另外，還有地方產業創新研發推動計畫(SBIR)補助，協助縣內中小企業產業升級轉型，期待彰化的企業能夠在競爭環境中永續發展。

獲高中組第一名竹山高中商業經營科陳品潔、李羿佳表示，這次參加主題是二水國際跑水節活動，因為組員是在地二水人，跑水節是二水最知名的活動，希望結合地方性，帶動二水觀光及旅遊。

大專文創商品設計組第一名東海大學宋昕霓表示，報名項目是文創商品設計，設計的產品是文德宮燈牌DIY燈籠，產品的發想及設計是希望為文德宮的文化以及特色推廣傳承，不分男女老少、各年齡層都可以參與DIY設計。

大專行銷文案企劃組第一名彰師大林韋慈、呂珮玄、楊凱勛、蔡佳祐表示，報名主題是花壇茉莉花，希望把學到的理論結合實務，幫助產業規劃設計、找到客群定位，藉由企劃發想有不同的發展，同時也讓自我能力提升。競賽官網：https://reurl.cc/VzZmbb

彰化縣政府舉辦全國大專院校創意行銷競賽，今天在彰化縣立圖書館演藝廳舉行頒獎典禮。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府舉辦全國大專院校創意行銷競賽，今天在彰化縣立圖書館演藝廳舉行頒獎典禮。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府舉辦全國大專院校創意行銷競賽，今天在彰化縣立圖書館演藝廳舉行頒獎典禮。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府舉辦全國大專院校創意行銷競賽，今天在彰化縣立圖書館演藝廳舉行頒獎典禮。記者劉明岩／攝影

東海大學

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