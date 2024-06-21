彰化審議文化資產 長源醫院被登錄、南郭派出所不具文資價值

彰化縣又添文化資產，鹿港長源醫院今被登錄為歷史建築，但暫定古蹟「原彰化街南郭派出所」經多次改動建物結構已不具文資價值，解除暫定古蹟，另縣定古蹟彰化振豐源商行指定理由變更等四件審議案均通過。

縣政府今召開第三屆彰化縣古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群史蹟及文化景觀審議會」113年度第二次會議審議，會中審議8案、審查2案，共通過審議5案、審查2案。

鹿港長源醫院指定古蹟、登錄歷史建築審議兩案，經討論認為建築本體保存清代不見天街的街屋建築，外觀為1934年市區改正後的街屋立面，呈現不同時期的風貌，且建物融合西式、閩式作法且作為醫館、住宅使用，保存狀態完整，具有鹿港中山路老街建造物類型特色。內部彩繪有鹿港郭新林家族及書法家王席聘作品，具民間藝術價值。出席委員過半數同意登錄為歷史建築。

暫定古蹟「原彰化街南郭派出所」指定古蹟及登錄歷史建築、紀念建築審議兩案，經討論這幢建物2018年10月11日公告為歷史建築，所有權人不服，提起行政訴訟，縣政府因未踐行列冊追蹤程序，顯有違行政程序基本要求而敗訴。今審議，這幢建物空間及形制上經多次增改建，已與1930年代有所不同，又該建築因後期擴建，磚牆結構系統被改變，整體建物已不具文化資產價值。經出席委員過半數同意不指定古蹟、不登錄歷史建築、不登錄紀念建築。

此外，縣定古蹟彰化振豐源商行指定理由變更審議案、歷史建築北斗郡守官舍登錄範圍變更審議案、歷史建築二水驛第七號官舍登錄範圍變更審議案、歷史建築埔鹽南勢埔公館登錄理由及範圍變更審議案，均通過審議；縣定古蹟彰化振豐源商行修復及再利用計畫審查案、歷史建築埔鹽南勢埔公館修復及再利用計畫審查案，均通過審查。