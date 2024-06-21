中市和平專案盧秀燕赴白冷 啖冰棒同樂國小師生

台中市府啟動和平專案，台中市長盧秀燕今天到台電大甲溪電力文物館、白冷國小，她大啖谷關限定五葉松冰棒，更化身「掃貨女王」購買不同口味冰棒與白冷國小師生同樂。

台中市政府自昨日起一連2天啟動和平專案，盧秀燕率市府團隊前往和平區行銷谷關、梨山觀光資源及農特產品。

和平專案今天是第2天行程，盧秀燕率隊到台電大甲溪電力文物館，聽取台中地區用水需求，更到大甲溪發電廠員工消費合作社，品嚐谷關限定五葉松冰棒。

盧秀燕回憶，高中時參加救國團活動曾造訪中橫，和平地區這裡有可愛的地名，分別有「天冷」及「裡冷」與「中冷」和「白冷」等。

她說，白冷除可參觀附近的水壩、電力文物館，一旁還有蝴蝶生態園區，因種植馬纓丹，引來蝶群翩翩，是天然的網美打卡區，著名的白冷冰棒也近在咫尺，附近還有知名必買的白冷肉包。

盧秀燕表示，五葉松是台中市樹，五葉松口味最獨特，全國獨有，她強力推薦。

隨後，盧秀燕前往白冷肉包店，她大推「白冷肉包，谷關必吃」。

這次和平專案最後1站，盧秀燕參訪白冷國小，校內僅有29名學生，盧秀燕購買各式口味的冰棒、肉包與小朋友分享。白冷國小的小朋友也以4首泰雅傳統歌謠自編曲及英語教學、提琴才藝課程成果展熱情迎賓。