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國光石化離開綠電卻入侵 居民請命潮間帶列國家級濕地

攝影中心／ 記者黃仲裕／彰化即時報導
國光石化開發案二○○八年選址彰化，遭居民和環團反對，二○一一年爭取總統大位的蔡英文總統曾到當地聲援，並稱立場不會因執政就跳票，如今走了石化，光電卻入侵。居民到立法院為濕地請命，批評蔡政府執政八年幾乎毫無進度。記者黃仲裕／攝影
國光石化開發案二○○八年選址彰化，遭居民和環團反對，二○一一年爭取總統大位的蔡英文總統曾到當地聲援，並稱立場不會因執政就跳票，如今走了石化，光電卻入侵。居民到立法院為濕地請命，批評蔡政府執政八年幾乎毫無進度。記者黃仲裕／攝影

國光石化2008年選址在彰化芳苑、大城一帶海岸，開發面積約2700公頃，後縮小開發規模為1900公頃，但當地居民與環保團體擔憂工業汙染群起反對。內政部營建署國家重要濕地評選小組決議國際級彰化海岸濕地，但因涉及國光石化開發案（俗稱八輕），導致其法定身分懸而未決，二○一一年時任總統馬英九表態不支持開發而告終。

不過近年來政府發展綠電，大量風機與太陽能進駐芳苑及大城沿海溼地，環團質疑走了國光，卻來了綠電，恐將破壞破壞世界級濕地。彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英指出，彰化海岸濕地約一點二萬公頃，是台灣最大最完整的泥粘質潮間帶，代表性物種多元，是沿海居民和野生動物賴以維生的糧倉，也是彰化漁業權區、一級海岸防護區及白海豚重要棲息地。

濕地 馬英九

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