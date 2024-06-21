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台中軍警消與企業合作 將辦多場小職人體驗活動

中央社／ 台中21日電

暑假將屆，台中市軍警消等單位與民間企業合作，將於7、8月間舉辦多場免費「職人體驗」活動，除有警消用車、武裝軍備展示，還能讓孩童穿上制服體驗，幫助發掘興趣與職業道路。

中陽集團今天發布新聞稿表示，位於台中市大里藝術廣場的異想新樂園，與台中市政府消防局第三救災救護大隊、台中市政府警察局霧峰分局、國軍中部地區人才招募中心，分別於7月6日、13日及8月3日舉辦「職人體驗」活動。

中陽集團表示，活動現場除展示警用重機、消防救災用沙灘車、武裝軍備展示外，還規劃小制服體驗、預防宣導、模擬射擊及地震體驗等互動關卡。

中陽集團指出，每個孩子心中都有一個小小職人的夢想，因此每到暑假都會規劃一系列的職人體驗活動，讓孩子們有機會深入了解各種職業，透過活動不僅讓孩子們在遊戲中學習，還幫助他們發掘自己的興趣和未來可能的職業道路。

此外，希望透過體驗和宣導教學，讓孩子學習保護自身安全、正確防禦觀念，以寓教於樂的方式、潛移默化增加小朋友的職業認知及自我防衛意識，同時也更能體會到軍警消們在執勤時的辛苦與付出。

中陽集團說明，相關活動不限年齡、人數，無須預約、報名費用，僅供現場排隊免費體驗，相關活動訊息可上「異想新樂園」網站查詢。

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