南投烤大豬職人增34名生力軍 展現道地原民風味
南投縣原民局2020年首次辦理烤大豬認證共46人通過，時隔4年，今年第2屆共34人獲認證，縣府今天授證給新進烤大豬職人，透過正式、嚴格、完整培訓，讓民眾品嚐道地原民烤豬。
南投縣政府原住民族行政局辦理原鄉原住民烤豬認證，37名學員經上課、學科考試，術科實際烤大豬，最後有34人通過認證，縣府今天舉行授證儀式，由南投縣副縣長王瑞德逐一為34名新進職人披掛合格背帶及頒發彎刀，傳承原民文化及提升部落經濟再添生力軍。
王瑞德致詞表示，縣府率先全台推出「南投原創烤大豬巴布」品牌，提高職人專業及烤大豬品質，今年再添34名職人，獲認證者共達80人；縣府規劃在名間鄉的南投縣農產運銷公司設立「原之驛」原民產業平台，進駐烤豬餐廳方便民眾品嚐道地原民風味烤大豬。
南投縣原民局表示，辦理烤大豬認證機制，盼透過正式、嚴格、完整培訓與測驗培育更多專業職人，獲認證者從食材選用、配料到技術均嚴格管控，烤出最美味大豬。
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