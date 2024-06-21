斥資1.4億元改善 台中高鐵特區人行道「難走」有解了

行人意識抬頭，台中市高鐵重劃區烏日區健行路等3條路因人行道路幅過窄，甚至有路燈等電桿基座或變電箱擋道，致窄到要側身過，甚至過不去，迫使行人與車爭道；另外，龍井區沙田路六段等3條路通學步道不暢通。立委顏寬恒說，他爭取6977萬元經費、總經費1.4億元改善。

台中高鐵重劃區周邊，近年新大樓建案林立，人口增加，周邊道路，包括健行路、三榮路二段、三榮路一段的人行道寬度不足，部分路段被路燈等電桿基座、變電箱或公車站牌等擋道。

陳姓居民抱怨，人行道連行人都難走，有的要側著走，甚至無路可走，被迫改走車道，輪椅族、推娃娃車直接走車道。

烏日區榮泉里長何聰智說，許多里民反映「人行道都這麼窄了，路燈（基座）怎麼會設計在人行道的中央？」當地人行道寬度僅約80公分，路燈基座、變電箱等設施占掉一大半，盼改善工程解決人行道通行困難的問題。

顏寬恒說，他向內政部國土管理署爭取近7000萬經費，包括烏日區健行路93公尺、三榮路二段845公尺、一段1060公尺人行道改善工程，以及龍井區沙田路六段、沙鹿區三民路、大肚區萬興路改善學生上下課的通學環境工程。

顏寬恒指出，其中台中高鐵重劃區近年人口迅速發展，帶來大量車流，居民無論是大人通勤、小孩通學、甚至是散步到公園，對於人行道的需求日益增加，行人不用與車輛爭道，更能落實以人為本的用路願景。