草屯巨峰葡萄新鮮上市 獨特氣候環境種出好味道

草屯鎮巨峰葡萄新鮮上市，鎮農會今天舉辦行銷活動表示，草屯巨峰葡萄產自九九峰下，水源、日照充足、溫差大，種出的葡萄甜度高、口感佳，歡迎購買「草農珠」葡萄品牌禮盒。

南投縣政府輔導、草屯鎮農會辦理「草屯葡萄節」今天、明天在農會超市旁廣場舉行，現場也辦理農民節頒獎活動，表揚獲栗南瓜評鑑競賽特等獎李穎忠等得獎者，及農會優秀農民、鎮公所模範農民，農業部農糧署副署長姚志旺、南投縣政府農業處長蘇瑞祥等人出席。

蘇瑞祥致詞說，縣內葡萄產地面積300多公頃，草屯是3大產區之1，年產量逾60萬公斤，近年在農民積極研發下品質持續提升，受消費者肯定，不論稻米、葡萄或南瓜，縣府一定全力協助草屯推廣，也會透過「品味南投」品牌行銷，讓南投優質農產品發光、發亮。

草屯鎮農會表示，草屯巨峰葡萄產自九九峰下平林社區，乾淨水源來自合歡山脈，由於日照充足且溫差大，獨特氣候孕育的葡萄具濃郁果香，果肉較其他產地更彈牙，甜度平均18度以上，鎮農會推廣葡萄除成立產銷班，也利用葡萄古名「草龍珠」為概念設計「草農珠」禮盒，吸引更多消費者品嚐草屯巨峰葡萄。