彰化芳苑衛福大樓啟用 老幼照顧服務多元
彰化縣芳苑鄉衛生所暨長照衛福新建大樓今天舉行落成啟用記者會，此大樓整合衛生所、托嬰中心、不老健身房、日間照顧中心等，服務在地0至100歲民眾。
縣長王惠美致詞時指出，這棟整合式長照衛福大樓，建物為地上5層、地下1層，建築物面積1860.43平方公尺，地下1樓是不老健身房，地上1樓及2樓為衛生所健康照護與辦公空間，3樓為托嬰中心與親子館，4樓及5樓為日照中心。
芳苑鄉長照衛福大樓由衛生福利部補助6681萬7000元，彰化縣政府自籌1100萬8000元，總計7782萬5000元。王惠美說，未來預計在芳苑草湖地區再規劃育嬰與日照中心，希望能滿足在地托育需求。
王惠美表示，彰化縣老年人口平均為19%，芳苑鄉老年人口約24%。為讓老人有更好照顧，彰化積極布建52處「一國中學區一日照中心」，目前已完工41案，規劃設計階段11案。
出席記者會的衛福部長照司副司長吳希文表示，彰化長照服務涵蓋率已達89%，超越全國平均值。
彰化縣服務0至100歲整合式社福長照衛福大樓共有18案，大城鄉與竹塘鄉衛福大樓將於今年底啟用。
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