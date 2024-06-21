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改善肇事榜首惡名 出彰化縣議會車輛不得左轉傳雜音

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市中山路二段、孔門路及東民街口是彰化縣肇事案件最多的路口，公路局的改善方案，出議會車輛將不得直接左轉，將造成不便，引起議會內部反對聲音。本報資料照片
彰化市中山路二段、孔門路及東民街口是彰化縣肇事案件最多的路口，公路局的改善方案，出議會車輛將不得直接左轉，將造成不便，引起議會內部反對聲音。本報資料照片

彰化縣議會前的彰化市中山路二段、孔門路及東民街口，多年來，都是位居彰化縣十大肇事路口榜首，交通部公路局日前會診後，學者專家提出縮小路口等改善方案，其中包括縣議會大門出中山路不得直接左轉，恐造成不便，傳出議會內部有反對聲浪，但工務段表示仍將拜訪議長做最後決定。

據交通部道安資訊統計，彰化市中山路二段、孔門路及東民街口長期都位居彰化縣十大肇事路口之首，20

22年共發生41件車禍、53人受傷，2023年也發生28件車禍、36人受傷，今年1月到3月更發生13件車禍、1死16人受傷。

公路局彰化工務段本月16日邀請民代、縣府等相關單位及學者專家到場會勘，分析此一路口車禍案件居高不下原因，主要是長達61公尺的路口範圍過大、機車停等區與車道不等寬、路肩較寬、機車道駕駛決策點無事先預告、孔門路及東民街左轉車輛搶快等。

會勘後，結論是縮小路口範圍，開放機車逕行左轉，中華路僅能右轉，可減少壅塞；孔門路增加左轉車道，提供左轉安全停等空間，直行車不受阻擋，減少停車格；接近路口處畫設槽化線，避免直行機車行駛路肩，減少與右轉車輛碰撞機率，避免待轉區變為待撞區；東民街設置機車右轉專用，避免右轉機車行駛混和車道或直行車行駛機慢車優先道。

目前彰化縣議會前，設有號誌可以左轉，卻因汽機車停止線過長，肇事率偏高，此次會勘，學者專家即建議將路口縮小，但路口縮小後，出縣議會的車輛即無法左轉，多少對縣議會造成不便，縣議會內部傳出反對聲浪。

公路局彰化工務段長陳禎康說，其實出議會的車輛不能直接左轉，但右轉後，即可切入內側車道，再行左轉，不至於造成太大不便。不過，工務段仍會拜訪議長謝典林，尋求支持，如果議長同意，可馬上施工。

彰化市中山路二段、孔門路及東民街口是彰化縣肇事案件最多的路口，公路局的改善方案，出議會車輛將不得直接左轉，將造成不便，引起議會內部反對聲音。圖／彰化工務段提供
彰化市中山路二段、孔門路及東民街口是彰化縣肇事案件最多的路口，公路局的改善方案，出議會車輛將不得直接左轉，將造成不便，引起議會內部反對聲音。圖／彰化工務段提供
彰化市中山路二段、孔門路及東民街口是彰化縣肇事案件最多的路口，公路局的改善方案，出議會車輛將不得直接左轉，將造成不便，引起議會內部反對聲音。本報資料照片
彰化市中山路二段、孔門路及東民街口是彰化縣肇事案件最多的路口，公路局的改善方案，出議會車輛將不得直接左轉，將造成不便，引起議會內部反對聲音。本報資料照片

車禍 車道

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