南投蜜蜂大量減少影響授粉 農業部公告為天然災害救助

南投縣荔枝、龍眼受今年春季氣溫、降雨狀況不穩影響，開花率低，蜂蜜產量也跟著銳減，林業保育署南投分署指出，除了大量使用農藥殺菌劑、除草劑外，氣候變遷、蜂群崩壞症候群等都是造成蜜蜂減少的原因，農業部本月已公告南投縣蜂蜜為農業天然災害救助對象，請農民即日起至6月28日止，攜帶養蜂事實申報及登錄等文件，向各地公所提出申請。

林業保育署南投分署指出，台灣可經濟飼養的蜜蜂主要有兩種，一是常見於低海拔飼養的「西洋蜂」，另一種「台灣野蜂」或稱「土蜂」則屬於「東方蜂」，族群數小且數量較少，2017年起台灣野蜂受到「東方蜂囊狀幼蟲病毒」危害，不到一年的時間，西部地區東方蜂蜂群面臨滅絕性死亡。

不要說荔枝、龍眼、絲瓜等農作的收成造成嚴重影響，近來更有蜂農說，過去以往每飼養100箱蜜蜂，可收荔枝蜜1200公斤、龍眼蜜1000公斤，合計收益超過40萬元，但今年產量不到往年兩成，連10萬元的收入都沒有。

南投分署表示，西洋蜂較東方蜂怕冷，活動範圍平均海拔較東方蜂低，所以台灣野蜂是中高海拔地區最主要授粉者，但伴隨時間的推進及族群的生物機制，蜂群內逐漸出現倖存演化的抗病能力，讓一度幾近滅絕的台灣野蜂，隨著族群繁衍逐漸回溫，未來思考轉而飼養台灣野蜂，希望農友學習新的養蜂技能，提高採蜜收穫，也有益於山林植物授粉與繁衍。