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彰化第二幢長照衛福大樓今啟用 年底前西南角偏鄉都被照顧

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣芳苑鄉衛生所暨長照衛福新建大樓今落成啟用。記者簡慧珍／攝影
彰化縣芳苑鄉衛生所暨長照衛福新建大樓今落成啟用。記者簡慧珍／攝影

彰化縣芳苑鄉65歲以上人口占比23.9%，邁入超高齡社會，縣內第二幢有托嬰日照功能的衛生所長照衛福新建大樓今在芳苑鄉啟用，竹塘、大城兩鄉的將在今年11月落成，連同使用中的二林鎮衛生所暨長照衛福新建大樓，彰化縣西南角四鄉鎮雖偏鄉，卻是全縣第一個都有衛生所暨長照衛福大樓的生活圈。

芳苑鄉衛生所暨長照衛福新建大樓，位在芳苑鄉公所後面、芳苑國小和芳苑消防分隊的旁邊，地理位置優越，托嬰中心才開張20個名額就供不應求，縣政府今宣布將在芳苑鄉草湖興建第二座有托嬰和日照功能的服務中心，鼓勵年輕人回流芳苑，在地年輕人勇敢生育。

打擊戰鼓揭開啟用典禮序幕，縣長王惠美致詞指出，截至今年5月底彰化縣65歲以上人口數占比19%，芳苑鄉老年人口占比23.9%，都高於全國平均值，尤其芳苑鄉已邁入超高齡社會，感謝中央補助6681萬多元，縣政府自籌1100多萬元，在芳苑鄉衛生所原址新建地下一層、地上5層的衛生所暨長照衛福大樓，衛生所、不老健身房、托嬰中心、親子館、日照中心於一處，從0歲服務到100歲。

長照司副司長吳希文肯定彰化縣照顧偏鄉的努力，也說到中央推動一國中學區一日照，彰化縣已達標。芳苑鄉長林保玲表示，已有長者歡喜告訴她，夏天可來衛生所暨長照衛福大樓日照中心吹冷氣、不老健身房運動，還可帶孫子來玩，實在很好。

衛生局表示，縣內有托嬰與日照功能的衛生所暨長照衛福新建大樓，第一幢在二林鎮，使用中，第二幢就在今天芳苑鄉，竹塘和大城兩鄉和北斗鎮、員林市的都已驗收，現正進行內修工程，竹塘、大城預定今年11月落成，北斗和員林趕今年底，埤頭鄉的已上梁，趕工中。

今年規畫田尾、埔鹽、永靖鄉與和美鎮的衛生所暨長照衛福新建大樓，溪湖與芳苑草湖是托嬰與日照中心，伸港、和美鎮糖友里、彰化市民族新村與向陽里都是社區型日照中心。各鄉鎮市逐步建置照顧老幼場所，希望長者在地老化，兒童快樂成長。

彰化縣芳苑鄉衛生所暨長照衛福新建大樓今啟用。記者簡慧珍／攝影
彰化縣芳苑鄉衛生所暨長照衛福新建大樓今啟用。記者簡慧珍／攝影
彰化縣芳苑鄉衛生所暨長照衛福新建大樓啟用後，縣長王惠美與日照中心長者閒話家常。記者簡慧珍／攝影
彰化縣芳苑鄉衛生所暨長照衛福新建大樓啟用後，縣長王惠美與日照中心長者閒話家常。記者簡慧珍／攝影

衛生所 長照

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