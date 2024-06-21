盧秀燕視察白冷國小化身「掃貨女王」 與師生吃限定冰棒消暑
台中市長盧秀燕帶隊的「和平專案」為谷關梨山地區行銷觀光，今天到和平區白冷國小，關心全校師生僅20多人的偏鄉學校，盧秀燕還化身「掃貨女王」，購買不同口味的冰棒，和國小師生同樂，享用今天夏至的消暑冰棒。
和平區白冷國小位處偏鄉，全校師生20多人，校方秉持「一個都不能少，每個都是寶」的理念努力辦學，台中市長盧秀燕關心教學環境及現況，今天率隊到白冷國小視察，也到台電大甲溪發電廠博物館，聽取台中地區用水需求，並至鄰近的大甲溪發電廠員工消費合作社參訪，品嚐谷關限定的五葉松冰棒。
白冷國小以泰雅傳統歌謠自編曲，和英語教學、提琴才藝課程成果展歡迎盧秀燕；白冷國小在少子化的衝擊下，學生人數驟減，但秉持「一個都不能少，每個都是寶」的理念辦學，校長張玲娟推動泰雅母語說唱、英語教學及藝術教育，積極鼓勵孩子參加每一場比賽。張玲娟表示，偏鄉小學也要給孩子們發光的舞台，今年度台中市國小英語歌唱比賽，她帶著全校學生參加比賽，獲丙組第二名佳績。
台中市教育局指出，市府112年度補助白冷國小風雨走廊修繕與部分連鎖磚更新，解決雨天學生體育課場域漏水問題。今年度補助該校跑道與戶外球場整建工程，盼透過努力推動，打造優質的校園環境。
台電大甲溪發電廠表示，白冷大甲溪電力文物館於民國107年啟用，展示各廠建廠時期歷史資料及珍貴照片、文物，使大眾更暸解大甲溪發電廠的沿革，肩負供電之責，更將扛起保存歷史發電文化資產並予以傳承重任。而一旁的台電白冷冰棒以其物美價廉廣受各界好評。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言