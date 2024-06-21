盧秀燕視察白冷國小化身「掃貨女王」 與師生吃限定冰棒消暑

台中市長盧秀燕帶隊的「和平專案」為谷關梨山地區行銷觀光，今天到和平區白冷國小，關心全校師生僅20多人的偏鄉學校，盧秀燕還化身「掃貨女王」，購買不同口味的冰棒，和國小師生同樂，享用今天夏至的消暑冰棒。

和平區白冷國小位處偏鄉，全校師生20多人，校方秉持「一個都不能少，每個都是寶」的理念努力辦學，台中市長盧秀燕關心教學環境及現況，今天率隊到白冷國小視察，也到台電大甲溪發電廠博物館，聽取台中地區用水需求，並至鄰近的大甲溪發電廠員工消費合作社參訪，品嚐谷關限定的五葉松冰棒。

白冷國小以泰雅傳統歌謠自編曲，和英語教學、提琴才藝課程成果展歡迎盧秀燕；白冷國小在少子化的衝擊下，學生人數驟減，但秉持「一個都不能少，每個都是寶」的理念辦學，校長張玲娟推動泰雅母語說唱、英語教學及藝術教育，積極鼓勵孩子參加每一場比賽。張玲娟表示，偏鄉小學也要給孩子們發光的舞台，今年度台中市國小英語歌唱比賽，她帶著全校學生參加比賽，獲丙組第二名佳績。

台中市教育局指出，市府112年度補助白冷國小風雨走廊修繕與部分連鎖磚更新，解決雨天學生體育課場域漏水問題。今年度補助該校跑道與戶外球場整建工程，盼透過努力推動，打造優質的校園環境。