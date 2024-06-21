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盧秀燕視察白冷國小化身「掃貨女王」 與師生吃限定冰棒消暑

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天到和平區白冷國小化身「掃貨女王」， 與師生同樂大啖限定口味冰棒。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕今天到和平區白冷國小化身「掃貨女王」， 與師生同樂大啖限定口味冰棒。圖／台中市政府提供

台中市長盧秀燕帶隊的「和平專案」為谷關梨山地區行銷觀光，今天到和平區白冷國小，關心全校師生僅20多人的偏鄉學校，盧秀燕還化身「掃貨女王」，購買不同口味的冰棒，和國小師生同樂，享用今天夏至的消暑冰棒。

和平區白冷國小位處偏鄉，全校師生20多人，校方秉持「一個都不能少，每個都是寶」的理念努力辦學，台中市長盧秀燕關心教學環境及現況，今天率隊到白冷國小視察，也到台電大甲溪發電廠博物館，聽取台中地區用水需求，並至鄰近的大甲溪發電廠員工消費合作社參訪，品嚐谷關限定的五葉松冰棒。

白冷國小以泰雅傳統歌謠自編曲，和英語教學、提琴才藝課程成果展歡迎盧秀燕；白冷國小在少子化的衝擊下，學生人數驟減，但秉持「一個都不能少，每個都是寶」的理念辦學，校長張玲娟推動泰雅母語說唱、英語教學及藝術教育，積極鼓勵孩子參加每一場比賽。張玲娟表示，偏鄉小學也要給孩子們發光的舞台，今年度台中市國小英語歌唱比賽，她帶著全校學生參加比賽，獲丙組第二名佳績。

台中市教育局指出，市府112年度補助白冷國小風雨走廊修繕與部分連鎖磚更新，解決雨天學生體育課場域漏水問題。今年度補助該校跑道與戶外球場整建工程，盼透過努力推動，打造優質的校園環境。

台電大甲溪發電廠表示，白冷大甲溪電力文物館於民國107年啟用，展示各廠建廠時期歷史資料及珍貴照片、文物，使大眾更暸解大甲溪發電廠的沿革，肩負供電之責，更將扛起保存歷史發電文化資產並予以傳承重任。而一旁的台電白冷冰棒以其物美價廉廣受各界好評。

台中市長盧秀燕今天到和平區白冷國小，化身「掃貨女王」買冰棒， 與師生同樂。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕今天到和平區白冷國小，化身「掃貨女王」買冰棒， 與師生同樂。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕今天到和平區白冷國小， 與師生同樂。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕今天到和平區白冷國小， 與師生同樂。圖／台中市政府提供

冰棒 盧秀燕

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