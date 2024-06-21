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看好台中觀光前景 從高鐵站到市區4家星級酒店插旗

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
第一大凱賓斯基酒店規劃地上24層/地下2層(2萬坪)，預計2027年底開幕營運。圖／第一大國際提供
第一大凱賓斯基酒店規劃地上24層/地下2層(2萬坪)，預計2027年底開幕營運。圖／第一大國際提供

台灣科技產業全球吸睛，國際觀光品牌旅館看好台中商務、觀光潛力，從高鐵台中站到市區草悟道，長達12公里陸續有4家星級高奢飯店插旗，凱賓斯基集團昨宣布在高鐵娛樂城，興建中台灣最大規模飯店；洲際集團台灣第二家飯店落腳草悟道，下半年將開幕。七期則有今年完工的萬豪酒店，以及興富發建設投資的台中安達仕飯店。

飯店業者表示，台中市是中台灣6縣市主要消費中心，可吸納消費者超過600萬人，台中有南來北往的地理優勢，加上消費力驚人，業者看好國際觀光與商務客復甦，鎖定高消費群的國內外旅客展店。

高鐵台中站正對面的高鐵娛樂城，預計6月底動工，總樓地板面積18.4萬坪，將分3期開幕，商場規模是台中新光三越加上大遠百1.6倍，將成為中部新興購物據點。開發商「第一大國際」昨宣布，與歐洲五星級酒店凱賓斯基集團合作，台灣首家分店將進駐台中，雙方簽署合作備忘錄，硬體投資50億元，百貨商場預計2026年底先開幕。

開發商表示，凱賓斯基飯店面積約2萬坪，包含地下2層、地上24層，總計有312間客房；飯店前有長達500公尺、挑高12公尺的國際精品大道，還有全透明的天幕餐廳。

IHG洲際酒店集團是全球第二大跨國酒店企業，台中勤美洲際酒店位於草悟道，周邊是台中人潮聚集精華地帶，酒店建築外觀已完工，搭配綠色植栽，吸引不少人拍照，預計下半年將開幕。

萬豪飯店集團插旗台中，將進駐台中商銀總部「台中之鑽」，該建築落成後，將成為台中最高樓，地產業者看好是未來地標；建築外觀已近完成，據了解，預計今年可完工，但開幕、營運時間未定。興富發建設在台灣大道3段，投資規畫台中安達仕飯店，該建築是複合式使用，12樓以上為五星觀光飯店。

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