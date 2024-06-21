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谷關、梨山、北橫 「震」掉一半遊客

聯合報／ 記者游振昇翁唯真／連線報導
花蓮地震後衝擊谷關、梨山觀光，台中市長盧秀燕（右三）昨穿上浴衣，為谷關溫泉代言行銷。記者游振昇／攝影
花蓮地震後衝擊谷關、梨山觀光，台中市長盧秀燕（右三）昨穿上浴衣，為谷關溫泉代言行銷。記者游振昇／攝影

花蓮地震衝擊山區觀光旅遊，台中市長盧秀燕昨上谷關，換穿浴衣泡腳，為谷關溫泉、梨山觀光行銷代言。當地業者說，地震後谷關遊客少了5成，梨山旺季住房率僅3成多。中市觀旅局推出「百團獎百萬」，爭取100團團客上山，每團補助1萬元。桃園市觀旅局表示，地震「震」掉北橫5成遊客，目前住宿率已逐漸回升。

台中谷關溫泉聞名，夏天雖屬淡季，但受地震衝擊，遊客大減5成。谷關社區發展協會理事長尹敬倫表示，地震加上大雨，中橫便道經常坍方，但是到谷關走中橫，不必經過便道，許多遊客誤會了，其實很安全；夏天雖屬溫泉淡季，但等天氣穩定後，旅宿業者將推出優惠方案吸客，目前夏季住宿是冬季7折價。

梨山海拔高，夏季天氣涼爽，已進入觀光旺季，但今年梨山飯店住房率低迷。梨山賓館副總經理林閔政表示，遊客擔心安全不敢上山，住宿率才3成6，算是近10年來最低。

梨山賓館成立的台中市高山觀光與文創發展協會自力救濟，捐出100萬元旅遊獎勵，即日起到9月赴梨山旅遊，20人以上團客住宿梨山2晚，其中1晚住梨山賓館，就補助每團1萬元獎勵金。林閔政強調，已有多家旅行社詢問，訂房率恢復到4成，估計暑假旺季可達6成。

盧秀燕昨與藝人張文綺，到谷關飯店換穿浴衣，「露腿」在溫泉泡腳。盧秀燕也品嘗梨山茶、白冷肉包。地方人士笑稱，市長獻出最大尺度，為觀光拚了。中市觀旅局表示，為帶動谷關觀光，5月起邀旅行社設計谷關遊程，每團補助1萬，預計補助40團，已有27團報名。

盧秀燕昨宣布，即起加碼到7月底，再拚60團觀光客到大梨山地區旅遊，每團同樣獎勵1萬元，總計「百團獎百萬」，帶動地方觀光。

桃園觀旅局長周柏吟表示，地震衝擊下，北橫7月住宿未如往常暑假一房難求，觀旅局祭出抽獎，參訪北橫景點、住宿，有機會獲得131萬元油電車等大獎。

桃園市民宿發展協會榮譽理事長陳秉弘說，地震後山區旅宿都經檢測，確保安全，過去6月中旬暑假訂房率就達7成，但疫情後訂房都會延後，呼籲安心上山玩。

地震 梨山 谷關

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