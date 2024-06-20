初春高溫多日！糯米荔枝減產剩1成 每公斤拍出460元創新高
受氣候因素影響，今天荔枝產量銳減。73歲的台中市大里區農會果樹產銷班第七班班長林調源壯年返鄉種荔枝，今年荔枝減產，產量僅去年的一成，但他栽培的糯米荔枝，昨在台北市第一果菜批發市場拍賣出每公斤420元，今天更拍賣出每公斤460元的新記錄，突破大里區農會運銷果菜市場的茘枝拍賣價新高。
林調源說，他原從事汽車買賣，20多年前返鄉接手父親的荔枝園，全心投入照顧父親留下的黑葉和糯米荔枝。雖然算是半路出家，除了父親留下來的經驗，他也在這20幾年中不斷學習，透過嘗試和觀察，累積許多「撇步」。
林調源透露，要掌握「環刻、疏枝、疏花和疏果」等要點，糯米荔枝需要充足的光照才可以均勻轉色、成熟，呈現漂亮、討喜的鮮紅。
林調源指出，今年因氣候異常，初春高溫日數超過往年，導致荔枝的開花率低，去年他的2.5分地的糯米荔枝樹約採收8千斤，今年雖拍賣出每公斤460元的佳績，但產量僅可採收千餘斤。
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