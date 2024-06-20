盧秀燕穿浴衣泡溫泉行銷谷關梨山 搶救大地震後山區旅遊
0403花蓮大地震後影響國內山區觀光業，許多遊客誤以為谷關地區交通也受影響，台中市長盧秀燕今天帶隊上谷關，要行銷谷關和梨山觀光，她宣布「百團獎百萬」獎勵旅遊方案，到和平區谷關、梨山旅遊，每團可領1萬元獎勵金，目前有27團報名，5月已有1團進入谷關，後續持續進團中。
盧秀燕今天和藝人張文綺到谷關飯店在樹下品嘗梨山茶與白冷肉包，盧秀燕為行銷谷關與梨山觀光，首度換上浴衣露腿拚觀光，她也和在地議員在溫泉池泡腳，一旁人士說，露腳可能是她目前最大尺度。
台中市府每年安排「和平專案」，市長帶隊到谷關和梨山考察，盧秀燕這次要求重心放在行銷和宣傳觀光，不安排考察行程。
台中市觀旅局表示，0403地震後和平區梨山及谷關觀光客減少，這次透過和平專案實際走訪宣傳，讓各界從交通、景點、硬體設施、接待量能等各面向，宣傳台中和平區的觀光環境與完備的觀光規劃。市府從5月底起，已邀請旅行社以谷關為主軸設計遊程，引入團體旅客至少40團，每團提供1萬元獎勵金；目前有27團報名，5月已有1團進入谷關，後續持續進團中。
今天也宣布加碼7月初起，再引入團體旅客至少60團至大梨山地區旅遊，每團也提供1萬元獎勵金，推「百團獎百萬」獎勵旅遊方案。
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