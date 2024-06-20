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兵役變1年居民怨成功嶺正門堵車 今協調解決

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
成功嶺營區正門口前方設置圓環，通過平交道，即為中山路。記者趙容萱／攝影
成功嶺營區正門口前方設置圓環，通過平交道，即為中山路。記者趙容萱／攝影

台中市烏日區民眾陳情，今年兵役新制上路，國軍恢復一年義務役，兵源增加，成功嶺營區正門口每到收假，車輛回堵，嚴重影響交通，市議員林昊佑等人今與軍方協調解決，除增派人力疏導交通，營區對放假人流疏導有配套措施，並爭取成功平交道納入鐵路高架化

台中市烏日區成功社區發展協會理事長官玉苓說，成功嶺營區早期因大專兵造成成功東路塞車，後來役男只需服4個月軍事訓練役，兵源少了，塞車狀況緩解，今年新制上路，國軍恢復一年義務役，兵源增加，加上正門口又有圓環、平交通，塞車狀況再現，讓鄰近的成功社區飽受塞車之苦以及危險。

市議員林昊佑說，附近居民陳情，成功嶺正門口匯集成功東路、成功西路，以及中山路，為交通大結點，每逢士官兵放假或是收假，正門口受安檢的車輛及士官兵都會大排長龍，嚴重影響交通，且大門又鄰近平交道，更增加車輛回堵危險性，造成地方居民不堪其擾。

林昊佑指出，他邀集立委江啟臣、廖偉翔、顏寬恒等服務團隊，以及在地里辦等，今天上午10時在成功嶺營區正門口與軍方會勘、協調，經初步協調，分短、中、長期計畫處理。

林昊佑說明，短期計畫，擴大交通管制疏導區域，配合派出所警力，增派人力疏導交通；中期計畫，成功嶺營區能對放假人流疏導，因為營區有多處大門，應有配套措施，包括平均分散到各大門，不要都擠到正門口，請役男接駁在中山路下車，再徒步進營區。

林昊佑指出，長期計畫，前方平交道回堵問題，因近期鐵路高架化大慶至新烏日施工中，唯獨缺這個路口，藉由此會勘，請到場立委團隊反映，盼協助爭取高架化能納入此路口。

台中市議員林昊佑（右）今邀集相關單位，在成功嶺營區正門口，與軍方協調每到假日車輛回堵的問題。記者趙容萱／攝影
台中市議員林昊佑（右）今邀集相關單位，在成功嶺營區正門口，與軍方協調每到假日車輛回堵的問題。記者趙容萱／攝影
成功嶺營區正門口，車輛正在接受安檢。記者趙容萱／攝影
成功嶺營區正門口，車輛正在接受安檢。記者趙容萱／攝影

兵役 塞車 成功嶺 鐵路高架化

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