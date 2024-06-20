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中東皇室投資豪華五星級酒店 中部規模最大酒店插旗台中烏日

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
開發商第一大國際今宣布與歐洲五星級酒店凱賓斯基集團合作，雙方簽署合作備忘錄。記者陳秋雲／攝影
開發商第一大國際今宣布與歐洲五星級酒店凱賓斯基集團合作，雙方簽署合作備忘錄。記者陳秋雲／攝影

號稱全台高鐵站區最大招商案、台中烏日高鐵娛樂城下周招商，6月30日進行動土。開發商第一大國際今天宣布與歐洲五星級酒店凱賓斯基集團合作，集團由中東巴林皇室投資，首家台灣分店進駐台中，雙方簽署合作備忘錄，飯店硬體斥資約50億元。

業界初估，全案投資金額逾250億元，第一期百貨購物商場預計2026年底開幕營運，酒店可能進度稍慢。

歐洲凱賓斯基飯店集團在全球35國共開設82家酒店，目前由中東巴林皇室獨資經營，最為人熟知的，包括中國大陸、泰國曼谷等各大城市，以注重細節、強調優雅城市渡假。

第一大國際表示，凱賓斯基飯店將是台中規模最大的國際五星級飯店，建築面積2萬坪，包括地下2層以及地上24層，312間客房以及5000個停車位。特別的是，飯店前有一條長達500公尺、寬度15公尺、挑高12公尺，由世界頂級精品旗艦店構成的國際精品大道。

台中高鐵娛樂購物城總樓板面積達18萬4131坪，分3階段分期開幕。其中百貨購物商場規劃地上8層、地下2層，總樓板面積10.28萬坪，規模為台中新光三越加台中大遠百的1.6倍、台北101的4.8倍大，未來將是全台最大的百貨購物中心。第一大國際訂6月27日舉辦招商說明會。

台中高鐵娛樂購物城基地坐落於烏日高鐵站旁、三鐵共構出入口，基地面積廣達4.8萬坪，第一大國際於2021年11月與交通部鐵道局完成簽約、取得70年設定地上權開發案；另一家新光人壽集團為次優申請人。

業者表示，看好台中是中台灣六縣市主要消費中心，商圈服務人口超過500萬人，未來高鐵娛樂購物城完成開發後，將可帶動中台灣軌道經濟與百貨零售無限商機。飯店則相中交通與地理優勢，要吸引國際旅客。

開發商第一大國際今宣布與歐洲五星級酒店凱賓斯基集團合作，雙方簽署合作備忘錄。記者陳秋雲／攝影
開發商第一大國際今宣布與歐洲五星級酒店凱賓斯基集團合作，雙方簽署合作備忘錄。記者陳秋雲／攝影

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