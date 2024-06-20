大甲多處道路不平 改善工程預計年底完工

台中市大甲區三民路、德興路、民權路與新政路，及大甲日南慈德路、中山路二段與北堤東路，因長久未全面整修，隨處可見填補不平的狀況，恐影響行車安全，地方爭取改善，相關工程預計本月開始施工，年底前全部完工。

立委蔡其昌與台中市議員施志昌聯合向國土管理署與台中市政府爭取經費改善道路，施志昌今天和蔡其昌立委大甲服務處周鈺騏主任邀集大甲區公所與順天里長陳威宇、文武里長葉淑惠、太白里長游招滿以及孟春里長黃湘榕舉辦會勘了解工程內容，大甲區公所表示，多條道路改善總經費達4331萬，總長為3858.6公尺，預計6月底開始施工，全數年底前完工。

施志昌表示，大甲三民路、德興路與民權路為大甲市區內重要道路，經大甲區公所、衛生所與五里聯合活動中心，新政路位於大甲體育場旁，長久以來未全面整修，隨處可見填補不平、標線不清與水溝蓋處凹陷或凸起等諸多問題；位於大甲日南的慈德路、中山路二段與北堤東路，為日南地區居民日常行經道路，同樣有道路崎嶇不平等問題。

施志昌說，經居民多次反映後，去年立委蔡其昌有到現場了解過狀況，向國土管理署爭取改善經費，施志昌也請市府提出改善計畫，最後爭取到總經費4331萬針對多條道路進行改善，中央地方各出50%，希望能夠為大甲的居民帶來更安全與舒適的行車品質；多位里長也向公所反映電信孔蓋的問題，希望公所能與中華電信協調孔蓋下地，以確保道路的平整。

大甲區公所表示，此次道路改善分三部分，第一為大甲三民路、德興路與民權路，此段總長1892.5公尺，包含人行道160平方公尺會重新鋪設，另新增號誌與行穿線退縮；第二大甲體育場旁新政路，改善長度331.5公尺，工程內容包括路面、溝蓋全面改善，及新設標線型人行道與機車停車位，為運動的居民提供更安全與便利的交通環境。