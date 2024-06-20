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台中后豐大橋銜接堤南路工程 拚年底前完工

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
后豐大橋增設引道銜接堤南路工程今年3月初開工，預定明年2月中旬完工，立委楊瓊瓔今天邀相關單位視察。圖／立委楊瓊瓔服務處提供
后豐大橋增設引道銜接堤南路工程今年3月初開工，預定明年2月中旬完工，立委楊瓊瓔今天邀相關單位視察。圖／立委楊瓊瓔服務處提供

台中市后豐大橋增設引道銜接堤南路工程於今年3月初開工，預定明年2月中旬完工，立委楊瓊瓔今天邀相關單位視察，台中市建設局長陳大田表示，中科后里園區及豐洲科技工業園區發展，造成交通問題日益嚴重，后豐大橋銜接堤南路工程，分流兩地車潮，讓當地就業人口可節省車程時間；他希望能加快，預計提前今年底完工。

立委楊瓊瓔今天辦理「台13線后豐大橋下游側橋面新增引道銜接堤南路新建工程」工程進度勘察，台中市議員羅永珍、陳本添、台中市政府建設局、經濟發展局、新建工程處、神岡區長梁益明、后里區長賴同一都出席，豐洲科技工業園區廠商協進會成員及多位廠商也到場關心。

建設局簡報說明，該工程總經費9856萬元，中央補助8052萬元（約占82%），其餘由地方自籌；工程今年3月初開工，工期340日曆天，預定明年2月中旬完工。表定進度為10.6%，實際進度為24%，其中4支全套管基樁已全部完成，橋台、橋墩及預力梁都達90%以上。

建設局長陳大田說，堤南路與后豐大橋之間高低落差超過7公尺，相當近3層樓高，此次工程面臨技術上的挑戰。目前進度穩定且超前，他希望能加快，預計提前於今年底完工，讓當地居民能夠早日受惠，以順利交通分流。

豐洲科技工業園區廠商協進會理事長劉栢勇表示，這條路線對園區內的員工通勤非常重要，感謝楊瓊瓔立委及地方政府團隊的協助推動，他說許多員工為了準時上班，甚至要在7點59分前打卡，未來通車後將大幅縮短神岡與后里之間距離，預計可節省超過10至15分鐘的路程。

議員羅永珍表示，從神岡端就可以看到后豐大橋，有路卻無法直通 ，在縣市合併後，她多次邀請市府相關團隊會勘，直到透過立委楊瓊瓔及其團隊的努力，克服眾多技術困難，最終順利完成發包和施工。議員陳本添對工程進度的超前表示肯定，並期待年底前工程完工通車。

楊瓊瓔表示，此次工程面臨三大挑戰，其中最大的一項是如何處理7公尺高的高低落差，使后豐大橋和堤南路的銜接更為完善；其次是中央和地方政府在中央補助款的回收期限前讓經費及時到位，在市府建設局、經發局及經濟部產業園區管理局的緊密合作下解決難題；最後面對營建業缺工、缺料情況下，能提早2個月完工，她肯定新工處及施工團隊的努力。

后豐大橋增設引道銜接堤南路工程今年3月初開工，預定明年2月中旬完工，立委楊瓊瓔今天邀相關單位視察。圖／立委楊瓊瓔服務處提供
后豐大橋增設引道銜接堤南路工程今年3月初開工，預定明年2月中旬完工，立委楊瓊瓔今天邀相關單位視察。圖／立委楊瓊瓔服務處提供

台中市 楊瓊瓔

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