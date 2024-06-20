彰化7月起回收新制上路 未做好分類將退運或開罰

彰化縣7月1日起將擴大垃圾資源回收範圍，全國首創將家戶產生的家居紡織品如棉被、枕頭、絨毛玩具等納入試辦回收項目，而以往不少民眾未做好的薄片塑膠、紙容器回收物等，將列重點檢查項目，未依規定做好分類者，清潔隊可拒收垃圾，或依法處1200元以上、6千元以下罰鍰。

由於7月1日起環保局也將在溪州焚化廠加強進行各鄉鎮市垃圾車入場稽查，若發現一袋垃圾中含有超過12件可回收物，或30%以上的生熟廚餘，將對整車垃圾退運，並對垃圾量較高的鄉鎮市提高檢查頻率。

彰化縣環保局長江培根說，彰化溪州焚化爐去年處理30萬噸垃圾，統計彰化縣每日人均垃圾量0.613公斤，高於全國平均0.567公斤，分析彰化的垃圾發現，垃圾中含資源回收物比例大約占總量的5到7%，其中最多的就是可回收的紙容器、薄片塑膠等，推估每年其實還有約1萬5千噸可再利用資源被浪費，所以將薄片塑膠、舊衣及紙餐具列為檢查重點，加強對進焚化廠端的各鄉鎮垃圾車抽檢。

由於垃圾車可能會被退運，最近各鄉鎮市清潔隊已加強垃圾分類宣導，以往許多薄片塑膠不只許多民眾未做好分類，甚至部分清潔隊也不收，要民眾直接丟進垃圾，原因是這些薄片塑膠回收賣不了錢，清潔隊也較無意願回收，江培根說，為了加強回收和垃圾減量，除了可能將未做好回收的垃圾車退運，環保局也會列經費獎勵各清潔隊回收工作。

7月起也將把家居紡織品如棉被、枕頭、床單、絨毛玩具等納入試辦回收項目，江培根說，以往舊衣原本就在回收項目中，目前縣內26鄉鎮市中有17鄉鎮市有設舊衣回收箱，未設的鄉鎮市，民眾把舊衣直接當成回收物交清潔隊資源回收即可。

環保局也呼籲，常見的紙容器如紙餐盒及紙托盤等要記得「清理、分類、堆疊」3步驟，將薄片塑膠蓋、紙容器分開，養成回收分類好習慣，方便後端回收體系去化。