南投市轉運站用地卡關 彰化推四處公車轉運站

南投縣大眾運輸系統不發達，縣府加速規畫建設交通轉運站，已在南投市、埔里、草屯鎮擇定合適用地，正辦理用地取得作業，不過，南投市用地多次協調不成，若協議價購不成，則盼直接徵收；彰化縣則正在推動4處公車轉運站。

縣府指出，其中草屯轉運站已鎖定公所附近私有地，將採區段徵收取得用地；埔里交通轉運站擇定在國光客運埔里站旁用地，與地主對協議價購已有初步共識；南投市轉運站規畫設在復興路、三和三路口的舊台汽客運車站，地主希望自行興建車站建築，採捐贈一樓樓地板面積供轉運站之用，土地則與縣府以持分的方式共同持有。

但縣府表示，考量交通轉運站未來仍須因應整體運量或需求，地主希望的開發方式恐使空間調整受限，因此希望以協議價購辦理，若最後仍無共識，因該筆土地屬公共設施用地，則希望直接徵收。

彰化縣目前正推動4處公車轉運站，其中鹿港轉運站採BOT促參方式辦理，可望今年取得建照並動工，將整併鹿港公車路線，讓來鹿港觀光的交通更加方便；溪湖轉運站規畫利用溪湖鎮西環路停車場用地興建客運轉運站，溪湖鎮公所已完成工程發包，目前進行5大管線送審作業。

二林轉運站則是由縣府租用二林鎮二溪路與仁愛路口的台糖土地，可調整或整併公車路線，提升公共運輸服務品質，工程總經費4650萬元，預定今年底完工；和美轉運站則計畫設在和美鎮公所前方的停車場用地，採 BOT促參方式進行，規畫集結客運車站、停車場、商場、美食街等複合式交通轉運設施，預定本月25日在和美鎮立圖書館舉辦公聽會。