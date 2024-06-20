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台中西屯國安2、3期好宅 開工

聯合報／ 記者余采瀅朱冠諭／連線報導
台中市長盧秀燕（中）昨天主持西屯國安二、三期好宅動土典禮，共興建780戶，並首度實施「創業房型」，協助青年創業。記者余采瀅／攝影
台中市長盧秀燕（中）昨天主持西屯國安二、三期好宅動土典禮，共興建780戶，並首度實施「創業房型」，協助青年創業。記者余采瀅／攝影

台中市政府斥資37.8億元興建的西屯國安二、三期好宅昨天動土，將興建780戶，並首度實施「創業房型」，協助青年創業，市長盧秀燕表示，台中市完工加興辦中的社宅總計達7368戶，續朝1萬戶目標邁進；桃園市社會住宅已完工14處、4374戶，到明年將再啟動10案2270戶，推出適合共居、勞工青年、高齡等各型態房型的社宅。

盧秀燕表示，台中有信心蓋出比豪宅更好的房子，因此台中的社宅稱為「好宅」，除租金打折，並有租金補貼之外，也都興建在台中精華地段。

盧秀燕說，前總統蔡英文要在全國蓋20萬戶社宅，台中市府負責興建6000戶，已經達標，是少數達標的城市，但市府的腳步沒有停下，經盤點再加碼興建4000戶，她卸任後，至少會興建10231戶社宅。

住宅處指出，西屯是全台中人口第二多的行政區，因應中科商圈發展，居住需求大幅增加，為滿足在地青年居住需求，西屯「國安一期好宅」規畫500戶，已於2021年開工，預計今年底完工招租，國安二、三期預計2029年完工，將增780戶。

國安二、三期好宅並首創「創業房型」，可前面做生意，後面居住，減少交通往返，打造為青年創業的孵化基地，並規畫「星空電影院」、「表演階梯」、「閱讀階梯」等公共空間，低樓層設店鋪、幼兒園、共享廚房、舞蹈教室等，可引進專業團體進駐，作為附近住民共同分享與研習的場所。

桃園社會住宅已完工14處、4374戶，目前入住12處、4211戶，桃園東門、中壢中興巷2處公辦都更社宅分別將在今年8、10月啟動招租程序。都發局表示，正施工及準備開工的社宅共8處、1742戶，其中2處規畫部分樓層為共居型態的社宅，有共用客廳、餐廳、廚房等空間，適合單身或兩口之家入住，臨近工業區附近社宅也將規畫由工業區勞工入住。

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